Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įvertino atmosferą Ovaliajame kabinete: Zelenskio „ačiū“ svarba ir tylus J. D. Vance`as

2025-08-18 21:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 21:22

Šiandienos susitikimo Ovaliniame kabinete atmosfera buvo kur kas draugiškesnė nei praeito, kuris vyko vasario mėnesį, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskutinį kartą susitiko su prezidentu Donaldu Trumpu, rašo CNN.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
32

Šiandienos susitikimo Ovaliniame kabinete atmosfera buvo kur kas draugiškesnė nei praeito, kuris vyko vasario mėnesį, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskutinį kartą susitiko su prezidentu Donaldu Trumpu, rašo CNN.

REKLAMA
10
REKLAMA
REKLAMA

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

REKLAMA

Buvo aišku, kad Ukrainos pusė daug dėmesio skyrė tam, kad derybos nenukryptų nuo kelio. V. Zelenskis atvyko su laišku D. Trumpui nuo savo žmonos ir pagyrė JAV pirmosios ponios Melanios Trump žinutę Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui apie karo metu kenčiančius vaikus.

Zelenskis daug kartų tarė „ačiū“

V. Zelenskis per pirmąsias 10 sekundžių savo trumpos kalbos keturis kartus ištarė žodį „ačiū“. Tai gali būti dėl to, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as vasario mėnesį vykusiame susitikime apkaltino jį nedėkingumu, pabrėžia CNN.

REKLAMA
REKLAMA

„Ačiū už kvietimą ir labai ačiū už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudynes ir šį karą. Ačiū, kad pasinaudojote šia galimybe, labai ačiū jūsų žmonai“, – sakė V. Zelenskis.

Taip pat Ukrainos prezidentas vilkėjo kostiumą – matyt, norėdamas užbėgti už akių D. Trumpo nepasitenkinimui dėl karinės uniformos, kurią vilkėjo per paskutinį susitikimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Skirtingai nei vasarį, D. Trumpo delegacija šiandienos susitikime tylėjo. JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas susitikimo metu sėdėjo ant sofos Ovaliajame kabinete.

 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ovaliajame kabinete pakabintas Ukrainos žemėlapis (nuotr. Telegram)
Ovaliajame kabinete pakabino Ukrainos žemėlapį: kam jis skirtas? (2)
Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (tv3.lt fotomontažas)
Po susitikimo su Europos lyderiais Trumpas skambins Putinui (9)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Trumpas įvardijo sąlygą trišaliam JAV, Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimui (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Prieš susitikimą su Zelenskiu – Trumpo žinutė ukrainiečiams (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-08-18 21:28
V. Zelenskis per pirmąsias 10 sekundžių savo trumpos kalbos keturis kartus ištarė žodį „ačiū“....
Žiū,'liaudies tarnas" tapo paklusniu liokajum ;-D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų