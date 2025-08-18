Įvertino atmosferą Ovaliajame kabinete: Zelenskio „ačiū“ svarba ir tylus J. D. Vance`as

Buvo aišku, kad Ukrainos pusė daug dėmesio skyrė tam, kad derybos nenukryptų nuo kelio. V. Zelenskis atvyko su laišku D. Trumpui nuo savo žmonos ir pagyrė JAV pirmosios ponios Melanios Trump žinutę Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui apie karo metu kenčiančius vaikus.
Zelenskis daug kartų tarė „ačiū“
V. Zelenskis per pirmąsias 10 sekundžių savo trumpos kalbos keturis kartus ištarė žodį „ačiū“. Tai gali būti dėl to, kad JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as vasario mėnesį vykusiame susitikime apkaltino jį nedėkingumu, pabrėžia CNN.
„Ačiū už kvietimą ir labai ačiū už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudynes ir šį karą. Ačiū, kad pasinaudojote šia galimybe, labai ačiū jūsų žmonai“, – sakė V. Zelenskis.
Taip pat Ukrainos prezidentas vilkėjo kostiumą – matyt, norėdamas užbėgti už akių D. Trumpo nepasitenkinimui dėl karinės uniformos, kurią vilkėjo per paskutinį susitikimą.
Skirtingai nei vasarį, D. Trumpo delegacija šiandienos susitikime tylėjo. JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas susitikimo metu sėdėjo ant sofos Ovaliajame kabinete.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Žiū,'liaudies tarnas" tapo paklusniu liokajum ;-D