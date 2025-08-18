Trumpas: taikos susitarimui nereikia ugnies nutraukimo

Anot jo, taikos susitarimas gali būti pasiektas, kol Ukraina ir Rusija kariauja.
Trumpas: jei bus taika, ji tęsis ilgai
„Jei taikos susitarimas bus pasiektas, ar esate pasiruošęs siųsti Amerikos taikdarius į Ukrainą?“ – žurnalistas paklausė Donaldo Trumpo.
„Dirbsime su Ukraina, dirbsime su visais. Užtikrinsime, kad, jei bus taika, ji tęsis ilgai. Labai ilgai. Mes nekalbame apie dvejų metų taiką, o po to vėl chaosą. Užtikrinsime, kad viskas bus gerai. Dirbsime su Rusija, dirbsime su Ukraina. Užtikrinsime, kad tai veiktų. Jeigu galėsime pasiekti taiką, ji veiks. Dėl to neturiu jokių abejonių“, – sakė JAV prezidentas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Vašingtonas dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų taikos susitarimo dėl rusų karo šalyje nutraukimo dalis.
Kalbėdamas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kartu su savo kolega ukrainiečiu Volodymyru Zelenskiu, D. Trumpas sakė, kad nors Europos šalys yra „pirmoji gynybos linija, nes jos yra ten, jos yra Europa, mes taip pat ketiname joms padėti. Mes dalyvausime“.
Trumpas: susitikimas su Ukrainos ir rusų vadovais įvyks, jei nusiseks pirmadienio derybos
JAV lyderis Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad jei jo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bus sėkmingas, jis tikisi surengti trišalį susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, siekiant užbaigti karą.
„Mes ketiname surengti susitikimą. Manau, kad jei šiandien viskas pavyks gerai, surengsime trišalį (susitikimą), ir manau, kad bus pagrįsta galimybė užbaigti karą, kai tai padarysime“, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas kartu su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.
V. Zelenskis taip pat pareiškė esąs atviras trišalėms deryboms.
„Esame pasirengę trišalėms deryboms, kaip sakė prezidentas, – teigė V. Zelenskis. – Tai geras signalas dėl trišalio (susitikimo). Manau, kad tai labai gerai.“
V. Zelenskis padėkojo D. Trumpui už tai, kad surengė pirmadienio derybas, į kurias vėliau šią dieną bus įtraukti ir Europos lyderiai.
„Dėkoju už kvietimą ir labai dėkoju už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudynes ir nutraukti šį karą“, – sakė jis.
Zelenskis Ovaliajame kabinete: esame pasiruošę trišalėms deryboms
Volodymyras Zelenskis Ovaliajame kabinete padėkojo Donaldui Trumpui už pastangas sustabdyti kraujo liejimą Ukrainoje ir jo žmonai Melaniai Trump už laišką Vladimirui Putinui. Taip pat už pritarimą susitikimo formatui su Europos lyderiais.
Žurnalistas paklausė D. Trumpo apie tai, kas turėtų užbaigti karą – Ukrainos ar Rusijos prezidentas. JAV prezidentas į klausimą tiesiogiai neatsakė, sakydamas, kad, jeigu viskas šiandien vyks sėkmingai, bus trišalis susitikimas su V. Putinu. Tuomet, esą, bus „pakankamai geros galimybės“ užbaigti karą.
„Praėjusią savaitę žuvo daug žmonių. Žuvo milijonai. (...) Žinau, kad prezidentas (V. Zelenskis – ELTA), aš ir Vladimiras Putinas norime, kad tai baigtųsi“, – sakė D. Trumpas
„Tai – ne mano karas. Tai – Joe Bideno karas. Jis daug prisidėjo dėl to, kad karas vyktų. Mes norime jį užbaigti. Ukrainos žmonės neapsakomai kentėjo“, – tęsė jis.
„Pone Zelenski, ar esate pasiruošęs siųsti Ukrainos karius mirti dar porą metų, ar, priešingai, ketinate sutikti perbraižyti žemėlapius?“ – Ukrainos prezidento paklausė žurnalistas.
„Dėkoju už klausimą. Visų pirma, kasdien gyvename su (rusų – ELTA) atakomis. Šiandien buvo atakų, daug sužeistųjų, mirė vaikas, pusantrų metukų. Mums reikia sustabdyti šį karą, turime sustabdyti Rusiją. Mums reikia paramos iš mūsų partnerių Amerikoje ir Europoje. Darysime viską, ką galime geriausiai, kad tai pasiektume. Parodėme, kad esame stipri tauta, ir pritarėme JAV, ir, asmeniškai, D. Trumpo idėjai sustabdyti šį karą diplomatiniu būdu. Esame pasiruošę prezidento minėtam trišaliam susitikimui. Tai – labai geras signalas“, – sakė V. Zelenskis.
Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukraina gaus tam tikras saugumo garantijas, kurias teiks ir JAV.
„Bus suteikta daug, labai daug pagalbos saugumo srityje. Bus suteikta daug pagalbos. Viskas bus gerai. Jie [Europa] yra pirmoji gynybos linija, nes jie yra ten, bet mes taip pat jiems padėsime. Mes įsikišime, kai reikės“, – sakė jis.
Jis nepasakė, ar tai apims JAV kariuomenės dalyvavimą.
Į Baltuosius rūmus atvyko Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus. Kaip skelbta anksčiau, su juo JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Ovaliajame kabinete surengs dvišales derybas karui Ukrainoje užbaigti.
V. Zelenskis į Vašingtoną atvyko sekmadienį vakare, po penktadienį Aliaskoje vykusio D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris žymėjo šio sugrįžimą į pasaulinę areną po keletą metų trukusios Vakarų izoliacijos.
Ukrainos prezidentą lydi į Baltuosius rūmus kiek anksčiau atvykę Europos lyderiai, tarp jų – Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
D. Trumpas siekia, kad V. Putinas ir V. Zelenskis susėstų prie vieno derybų stalo. Jei JAV prezidentui pasiseks tai padaryti, pirmadienio susitikimas su Ukrainos prezidentu gali būti lemiamas žingsnis siekiant užbaigti Rusijos agresiją ir sustabdyti smurtą Ukrainoje. Noro gauti Nobelio taikos premiją neslepiantis JAV prezidentas šiose derybose save mato tarpininku.
ELTA primena, kad ankstesnis Ukrainos prezidento vizitas Baltuosiuose rūmuose baigėsi beprecedenčiu incidentu. Vasarį D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as prieš kameras užsipuolė ir išplūdo V. Zelenskį, dėl ko Ukrainos lyderis tuomet sutrumpino savo vizitą Vašingtone.
Nuo tada JAV ir Ukrainos vadovų santykiai šiek tiek pagerėjo. Balandį buvo paskelbta nuotrauka, kurioje D. Trumpas ir V. Zelenskis kalbėjosi Vatikane popiežiaus Pranciškaus laidotuvių metu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį, prieš Vašingtone vyksiančias derybas su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu, paragino užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje ir Europoje.
„Mūsų pagrindinis tikslas – patikima ir ilgalaikė taika Ukrainai ir visai Europai“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.,
„Turime sustabdyti žudymą, ir dėkoju partneriams, kurie deda pastangas siekdami šio tikslo ir galiausiai tikslo užtikrinti ilgalaikę ir orią taiką“, – teigė jis.
V. Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Ukrainos delegacija į Baltuosius rūmus atsivežė žemėlapį
Ukrainos delegacija, kaip pranešama, į Baltuosius rūmus atsivežė žemėlapį, rašo „Telegram“ kanalas „Clash Report“.
Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį į Baltuosius rūmus lydės jo administracijos vadovas Andrijus Jermakas su savo pavaduotoju Pavlo Palisa, Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Rustemas Umerovas, Ukrainos užsienio reikalų viceministras Serhijus Kyslycja ir Ukrainos prezidento kanceliarijos pavaduotojas Ihoris Brusylo.
Zelenskis Vašingtone pabrėžia saugumo garantijų užtikrinimo būtinybę
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pirmadienį per susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu ir Europos lyderiais aptars Vakarų saugumo garantijų Ukrainai užtikrinimą, tai pavadindamas svarbiausiu punktu.
„Turėsime laiko pakalbėti apie saugumo garantijų architektūrą. Tai iš tikrųjų yra svarbiausia“, – sakė V. Zelenskis susitikime su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Ukrainos klausimais Keithu Kelloggu (Kitu Kelogu).
Prieš pat derybas Vašingtone Kyjive aidi oro pavojaus sirenos
Prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV vadovo Donaldo Trumpo derybas Vašingtone pirmadienį Kyjive įsijungė oro pavojaus sirenos, praneša naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Ukrainos karinės oro pajėgos socialiniuose tinkluose pranešė, kad visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus, nes buvo aptiktas kylantis Rusijos lėktuvas MiG-31, galintis nešti hipergarsines raketas „Kinžal“, kurias Maskva naudoja atakoms.
Prieš derybas su Trumpu – Zelenskio ir Europos lyderių susitikimas: štai kam jis buvo skirtas
Ukrainos prezidentas atskleidė, kodėl prieš susitikimą su Donaldu Trumpu susitiko su Europos ir NATO lyderiais Ukrainos ambasadoje Vašingtone.
Ukrainos prezidento teigimu, susitikimo metu lyderiai „koordinavo savo pozicijas“.
„Turime sustabdyti žudynes, ir aš dėkoju mūsų partneriams, kurie dirba šiam tikslui ir, galiausiai, patikimai ir oriai taikai užtikrinti.
Kartu su Suomijos, Didžiosios Britanijos, Italijos lyderiais, Europos Komisija ir NATO generaliniu sekretoriumi suderinome savo pozicijas prieš susitikimą su prezidentu Trumpu.
Ukraina yra pasirengusi tikroms paliauboms ir naujos saugumo architektūros sukūrimui. Mums reikia taikos“, – tinkle „Telegram“ rašė Ukrainos prezidentas.
EVT pirmininkas: ES lyderiai antradienį aptars Ukrainą
27 Europos Sąjungos (ES) lyderiai antradienį per vaizdo konferenciją aptars Ukrainą ir svarbių derybų Baltuosiuose rūmuose rezultatus, pirmadienį pranešė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa.
„Rytoj 13.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku sušaukiau Europos Vadovų Tarybos narių vaizdo konferenciją, skirtą aptarti šiandieninius susitikimus Vašingtone dėl Ukrainos. ES kartu su JAV ir toliau sieks ilgalaikės taikos, kuri padėtų apsaugoti gyvybiškai svarbius Ukrainos ir Europos saugumo interesus“, – tinkle „X“ parašė A. Costa.
Šis pokalbis įvyks po to, kai keletas Europos lyderių, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą ir Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni, pirmadienį kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu dalyvaus viršūnių susitikime Baltuosiuose rūmuose.
Aukšto lygio susitikimas rengiamas praėjus vos kelioms dienoms po D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybų Aliaskoje – primojo jųdviejų susitikimo nuo tada, kai V. Putinas 2022 m. vasario mėnesį įsakė pradėti visapusišką invaziją į Ukrainą.
Kalbėdama prieš derybas Baltuosiuose rūmuose, Italijos vyriausybės vadovė G. Meloni pareiškė atsargų optimizmą dėl taikos susitarimo perspektyvos. „Po trejų su puse metų, per kuriuos Rusija nerodė jokių dialogo ženklų ir reikalavo Kyjivo kapituliacijos, pagaliau yra vilties megzti dialogą“, – Vašingtone sakė ji.
„Manau, kad turime išnagrinėti visus galimus sprendimus, jog užtikrintume taiką ir saugumą mūsų šalyse“, – pridūrė G. Meloni.
Trumpo pasiūlymai dėl karo sureguliavimo pastatė Zelenskį į nepatogią padėtį
Ukraina ir Europos sąjungininkai yra susirūpinę, nes turi mažai galimybių pasipriešinti JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimams dėl Rusijos ir Ukrainos karo sureguliavimo.
Kaip rašo „Bloomberg“, pats D. Trumpas iki galo nesupranta, kaip pasiekti karo pabaigą, dėl to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atsidūrė sudėtingoje situacijoje.
Šaltiniai „Bloomberg“ žurnalistams pranešė, kad savaitgalį per telefoninį pokalbį su Ukrainos prezidentu ir Europos lyderiais D. Trumpas užtikrino, kad JAV yra atvira dalyvauti garantuojant Ukrainos saugumą. Jis taip pat sakė sąjungininkams, kad nori pasiekti greitą karo sprendimą ir įtikins Ukrainą jam pritarti.
Pažymima, kad D. Trumpas planuoja surengti trišalį susitikimą su V. Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu jau šią savaitę. Daugelis Europos lyderių mano, kad šis terminas yra pernelyg optimistiškas, atsižvelgiant į tai, kiek klausimų lieka neišspręsta.
Be to, agentūros duomenimis, V. Zelenskis ir Europos sąjungininkai nori iš D. Trumpo gauti aiškius paaiškinimus, kokias saugumo garantijas JAV yra pasirengusios pasiūlyti Ukrainai. Būtent todėl kartu su Ukrainos prezidentu į Vašingtoną išvyko politikai, su kuriais JAV prezidentas palaiko gerus santykius, įskaitant NATO generalinį sekretorių Marką Rutte ir Suomijos prezidentą Alexanderį Stubbą.
Šaltiniai „Bloomberg“ pranešė, kad pirmiausia Ukraina ketina išsiaiškinti, ko nori Rusija, kad baigtųsi karas, taip pat nustatyti realius trišalio susitikimo su V. Putinu terminus. Be to, Ukraina nori paskatinti Vašingtoną sugriežtinti sankcijas Rusijai.
Agentūra mano, kad pagrindinė problema Ukrainai yra tai, kad JAV pareiškė esanti pasirengusi svarstyti Rusijos pasiūlymus, tarp kurių yra Ukrainos atsisakymas kontroliuoti dalį rytinių teritorijų. Būtent todėl derybos Vašingtone yra labai svarbios Kyjivui.
Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderiai
Į Baltuosius rūmus atvyksta Europos lyderių delegacija. Jau atvyko Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Netrukus laukiama Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, Prancūzijos prezidento Emmanuelis Macrono, Italijos ministrės pirmininkės Giorgios Meloni, Didžiosios Britanijos ministro pirmininko Keiro Starmerio ir Suomijos prezidento Alexanderio Stubbo.
Jie susitiks su JAV prezidentu Donaldu Trumpu aptarti derybas dėl taikos Ukrainoje. Planuojama, kad po maždaug valandos į Baltuosius rūmus taip pat atvyks Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Tai bus pirmasis V. Zelenskio vizitas Vašingtone nuo vasario mėnesio. Tada Ovaliajame kabinete įsiplieskė konfliktas su D. Trumpu ir viceprezidentu J. D. Vance‘u, kurie išplūdo Ukrainos lyderį už tai, kad jis esą yra „nedėkingas“. Europos lyderiai atvyko į Vašingtoną siekdami, kad panašių konfliktų nekiltų ir būtų rastas Ukrainai priimtinas sprendimas karui užbaigti.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu metu pareiškė, kad Ukrainoje nereikia ugnies nutraukimo, rašo „Sky News“.
Anot jo, taikos susitarimas gali būti pasiektas, kol Ukraina ir Rusija kariauja.
„Nemanau, kad reikia ugnies nutraukimo. Žinote, jei pažiūrėsite į šešis susitarimus, kuriuos aš sudariau šiais metais, jie visi buvo karo metu, aš nesudariau jokių ugnies nutraukimų. Žinau, kad tai galbūt būtų gerai, bet strategiškai galiu suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori“, – kalbėjo sakė JAV prezidentas.
D. Trumpas sako, kad jam patinka „ugnies nutraukimo koncepcija“, nes tada žmonės nebebūtų žudomi, bet „galime sudaryti susitarimą, pagal kurį mes dirbsime taikos susitarimo link, kol jie kariauja“.