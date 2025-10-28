Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kristupas Vaitiekūnas: šiais laikais reikėtų daugiau laisvės skirstyti viešuosius pinigus

2025-10-28 07:41 / šaltinis: BNS
2025-10-28 07:41

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad geopolitinių iššūkių akivaizdoje politikams ir valstybės valdymo institucijoms reikėtų suteikti daugiau laisvės skirstyti viešuosius pinigus.

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pasak jo, šiuo metu dėl daugybės indeksuojamų valstybės, „Sodros" ir kitų biudžetų išlaidų diskrecinėms priemonėms lieka per mažai pinigų.

1
Pasak jo, šiuo metu dėl daugybės indeksuojamų valstybės, „Sodros“ ir kitų biudžetų išlaidų diskrecinėms priemonėms lieka per mažai pinigų.

Anot ministro, dabartinė sistema yra tinkama „geriems laikams“, tačiau ne šiandieninei realybei.

„Aš manau, kad tai yra gera sistema geriems laikams, bet deja, geri, ramūs laikai, man atrodo, kad eina į pabaigą ir mums reikėtų grįžt prie to, kad politikai priimtų kuo daugiau sprendimų ir mažiau remtųsi excelinėmis formulėmis“, – interviu BNS sakė K. Vaitiekūnas.

„Norėtųsi turėti kuo daugiau diskrecinių priemonių, kad kuo mobiliau, kuo lanksčiau galėtume reaguoti į besikeičiančią aplinką“, – pridūrė jis.

„Aš manau, kad mes tikrai turėsime diskusiją dėl šito“, – kalbėjo finansų ministras.

Šiais argumentais jis aiškino ir kritiką prezidento Gitano Nausėdos siūlymui, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto teigiamo pinigų srautų rezultato.

Šiuo metu pagal įvairias formules automatiškai indeksuojamos pensijos, dalis socialinių išmokų, dalis viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų, įmokos už valstybės draudžiamus asmenis į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, nacionalinio transliuotojo LRT biudžetas.

