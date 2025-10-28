Teiks siūlymus kovai su Baltarusijos veikimu Lietuvoje: kaip tvarkysimės su meteorologiniais balionais?

„Mūsų tikslas yra pasiūlyti idėjų, ką būtų galima padaryti, kaip atgrasytume Baltarusiją nuo tokio veikimo ir kovotume su meteorologiniais balionais ore“, – Eltai pirmadienį teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Bus (posėdyje – ELTA) Arūnas Kumpis, Šarūnas Jasiukevičius, „Blue/Yellow“ atstovai, bus dar bent keli atstovai iš kitų organizacijų“, – pridūrė politikas.
Kokius konkrečius siūlymus opozicinės frakcijos ketina pristatyti, konservatorių lyderis kol kas neatskleidė.
Pirmadienį Vyriausybė pristatė veiksmų planą
Pirmadienį po Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdžio premjerė Inga Ruginienė pristatė planus, kaip bus sprendžiama problema dėl iš Baltarusijos plūstančių meteorologinių oro balionų.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad trečiadienį ketinama apsispręsti dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo.
Be to, premjerės nurodymu, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, visoms ministerijoms buvo pavestos atitinkamos užduotys. Užsienio reikalų ministerija (URM), pasak jos, turės pasirūpinti pagalba Lietuvos piliečiams, kurie dėl uždarytos Vilniaus oro erdvės įstrigo užsienio oro uostuose. Savo ruožtu Susisiekimo ministerija turės užtikrinti sklandų gyventojų pargabenimą į Vilnių autobusais iš kitų Lietuvos oro uostų.
Tam, kad efektyviau pažabotų kontrabandininkus, policija bendradarbiaus su Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Abi institucijos telks jungtines pajėgas. Pasak premjerės, tarp svarstomų priemonių – ir naujo sankcijų paketo Baltarusijai derinimas ES lygiu. Šis klausimas, pasak I. Ruginienės, pavestas koordinuoti URM.
Savo ruožtu Vyriausybė ketina svarstyti ir bausmių griežtinimą nelegalių rūkalų gabentojams. Pasak premjerės, kontrabandą gabenantiems asmenims galėtų grėsti ir laisvės atėmimas.
Taip pat, kaip pirmadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė, kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti balionus.
Savaitgalį Vyriausybės vadovę kritikavęs konservatorių lyderis L. Kasčiūnas teigiamai įvertino I. Ruginienės pristatytus sprendimus, skirtus kovai su meteorologiniais oro balionais.
„Kol kas tikrai vertinu teigiamai. Luktelėkime, kaip jie bus įgyvendinti, kokį efektą duos. Tai, kad pasakė, kad svarsto kinetinių priemonių taikymus, tai tikrai yra rimta. Bet kaip tai bus realizuota praktikoje – bus labai įdomu pamatyti“, – pirmadienį Eltai komentavo konservatorių pirmininkas.
„Aš manau, kad reikėtų ilgalaikio sienos su Baltarusija uždarymo. Tai yra labai svarbus dalykas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
