  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: JAV dalyvaus užtikrinant Ukrainos saugumą ateityje

2025-08-18 21:10 / šaltinis: BNS
2025-08-18 21:10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį, Baltuosiuose rūmuose priimdamas Volodymyrą Zelenskį, pakartojo savo poziciją, kad norint užbaigti karą Ukrainoje paliaubos nėra būtinos, bet pažadėjo JAV dalyvavimą užtikrinant Ukrainos saugumą ateityje.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį, Baltuosiuose rūmuose priimdamas Volodymyrą Zelenskį, pakartojo savo poziciją, kad norint užbaigti karą Ukrainoje paliaubos nėra būtinos, bet pažadėjo JAV dalyvavimą užtikrinant Ukrainos saugumą ateityje.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(32 nuotr.)
(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

„Nemanau, kad jums reikia paliaubų, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas Baltuosiuose rūmuose kartu su Ukrainos prezidentu. – Žinau, kad jos gali būti naudingos, bet taip pat galiu strategiškai suprasti, kodėl viena ar kita šalis to nenori. Yra paliaubos ir jie atstatinėja, atstatinėja ir atstatinėja, ir žinote, galbūt jie to nenori.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai atitinka jo ankstesnius komentarus, kurie laikomi artimesniais Rusijos prezidento Vladimiro Putino, su kuriuo susitiko praėjusią savaitę, pozicijai.

D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Vašingtonas dalyvaus teikiant saugumo garantijas Ukrainai, kurios būtų taikos susitarimo dėl rusų karo šalyje nutraukimo dalis.

Kalbėdamas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose kartu su savo kolega ukrainiečiu Volodymyru Zelenskiu, D. Trumpas sakė, kad nors Europos šalys yra „pirmoji gynybos linija, nes jos yra ten, jos yra Europa, mes taip pat ketiname joms padėti. Mes dalyvausime“.

Po pirmadienio derybų su V. Zelenskiu ir vėliau su Europos lyderiais D. Trumpas susisieks su V. Putinu, teigė jis Baltuosiuose rūmuose.

