TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas įvardijo sąlygą trišaliam JAV, Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimui

2025-08-18 20:50 / šaltinis: BNS
2025-08-18 20:50

JAV lyderis Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad jei jo susitikimas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bus sėkmingas, jis tikisi surengti trišalį susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, siekiant užbaigti karą.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
16

0

Zelenskis atvyko pas Trumpą
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zelenskis atvyko pas Trumpą

„Mes ketiname surengti susitikimą. Manau, kad jei šiandien viskas pavyks gerai, surengsime trišalį (susitikimą), ir manau, kad bus pagrįsta galimybė užbaigti karą, kai tai padarysime“, – sakė D. Trumpas, sėdėdamas kartu su V. Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis: esame pasiruošę trišalėms deryboms

V. Zelenskis taip pat pareiškė esąs atviras trišalėms deryboms.

„Esame pasirengę trišalėms deryboms, kaip sakė prezidentas, – teigė V. Zelenskis. – Tai geras signalas dėl trišalio (susitikimo). Manau, kad tai labai gerai.“

V. Zelenskis padėkojo D. Trumpui už tai, kad surengė pirmadienio derybas, į kurias vėliau šią dieną bus įtraukti ir Europos lyderiai.

„Dėkoju už kvietimą ir labai dėkoju už jūsų pastangas, asmenines pastangas sustabdyti žudynes ir nutraukti šį karą“, – sakė jis.

