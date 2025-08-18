Prieš susitikimą su Zelenskiu – Trumpo žinutė ukrainiečiams

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi susitikimo transliacija.
Žurnalistai prie Baltųjų rūmų paklausė JAV prezidento, ką jis norėtų perduoti Ukrainos žmonėms prieš susitikimą su V. Zelenskiu.
„Mes juos mylime“, – atsakė Trumpas.
Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus, vilkėdamas juodą švarką ir tamsius marškinius. Prieš susitikimą Baltieji rūmai Ukrainos prezidento atskirai teiravosi, ar jis atvyks vilkėdamas kostiumą. Kaip skelbta anksčiau, su juo JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Ovaliajame kabinete surengs dvišales derybas karui Ukrainoje užbaigti.
V. Zelenskis į Vašingtoną atvyko sekmadienį vakare, po penktadienį Aliaskoje vykusio D. Trumpo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris žymėjo šio sugrįžimą į pasaulinę areną po keletą metų trukusios Vakarų izoliacijos.
Ukrainos prezidentą lydi į Baltuosius rūmus kiek anksčiau atvykę Europos lyderiai, tarp jų – Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
D. Trumpas siekia, kad V. Putinas ir V. Zelenskis susėstų prie vieno derybų stalo. Jei JAV prezidentui pasiseks tai padaryti, pirmadienio susitikimas su Ukrainos prezidentu gali būti lemiamas žingsnis siekiant užbaigti Rusijos agresiją ir sustabdyti smurtą Ukrainoje. Noro gauti Nobelio taikos premiją neslepiantis JAV prezidentas šiose derybose save mato tarpininku.
