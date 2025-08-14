Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

DIENOS PJŪVIS. Trumpo muitai ir kiniškų prekių antplūdis – kas gresia Lietuvai?

2025-08-14 13:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 13:57

Jungtinės Amerikos Valstijos pasiekė susitarimą su Europos Sąjunga, pagal kurį iš Europos eksportuojamoms prekėms bus taikomas 15 proc. tarifas. Tai yra JAV prezidento Donaldo Trumpo pergalė, o ką tai reiškia Europai ir Lietuvos gamintojams bei vartotojams?

Jungtinės Amerikos Valstijos pasiekė susitarimą su Europos Sąjunga, pagal kurį iš Europos eksportuojamoms prekėms bus taikomas 15 proc. tarifas. Tai yra JAV prezidento Donaldo Trumpo pergalė, o ką tai reiškia Europai ir Lietuvos gamintojams bei vartotojams?

2

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius ir „Swedbank“ vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

