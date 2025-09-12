Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš iškvietimo vykę paramedikai kelyje pastebėjo neįprastą vaizdą: reaguoti teko žaibiškai

2025-09-12 07:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 07:45

Grįžant iš iškvietimo Vilkijos greitosios medicinos pagalbos brigados paramedikai išvydo neįprastą vaizdą – viduryje kelio blaškėsi arklys. Paramedikai, su kitų vairuotojų pagalba, situaciją išsprendė – arklys sėkmingai grįžo pas savo šeimininkus.

Po kelią besiblaškiusio arklio gelbėjimo operacija (nuotr. GMP tarnyba. Kauno teritorinis skyrius / Facebook)
7

Grįžant iš iškvietimo Vilkijos greitosios medicinos pagalbos brigados paramedikai išvydo neįprastą vaizdą – viduryje kelio blaškėsi arklys. Paramedikai, su kitų vairuotojų pagalba, situaciją išsprendė – arklys sėkmingai grįžo pas savo šeimininkus.

REKLAMA
3

Apie neįprastą atvejį, kai pagalbos prireikė ne sveikatos bėdų ištiktam žmogui, o po kelią besiblaškančiam gyvūnui, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Padėta po kelią besiblaškiusiam arkliui
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Padėta po kelią besiblaškiusiam arkliui

Po iškvietimo – pagalba kelyje besiblaškiusiam arkliui

Pasirodo, arklys buvo nuklydęs kelis kilometrus nuo namų ir atsidūrė kelyje – jam pasisekė, kad juo važiavo ne tik paramedikai, bet ir kiti neabejingi vairuotojai.

REKLAMA
REKLAMA

Veikti reikėjo nedelsiant – apie šį atvejį skubiai pranešta dispečeriui, iškviesti policijos pareigūnai. Sustojęs vyras padėjo gyvūną nuraminti, o paramedikai sukonstravo savadarbį pavadį – atvykusiems pareigūnams teliko saugiai palydėti arklį namo.

REKLAMA

„Vilkijos GMP brigados paramedikai Karolis ir Laimonas, kaip įprastai, skuba gelbėti visų, kam tik prireikia pagalbos.

Šį kartą pagalbos prireikė netikėtam „pacientui“ – grįždami iš kvietimo vyrai kelyje pastebėjo besiblaškantį arklį. Reikėjo nedelsiant priimti sprendimus, gi nepravažiuosi pro šalį lyg niekur nieko...

Gerai, kad GMP komanda pasiruošusi bet kokiems iššūkiams.

Veiksmai buvo sukoordinuoti tiksliai: informuotas GMP dispečeris, iškviesti policijos pareigūnai. Sulaikyti ir nuraminti arklį padėjo šalikelėje sustojęs Telia darbuotojas, kuriam esame dėkingi už pilietiškumą, empatiją ir pagalbą. Gaila, per sumaištį, net vardo jo nepaklausėm Atsiliepkit

REKLAMA
REKLAMA

Iš senų diržų GMP komanda surezgė pavadį, o atvykę policijos pareigūnai užtikrino sėkmingą gyvūno keleto kilometrų kelionę namo į Vilkiją.

Gelbėjimo operacija baigėsi saugiai ir gyvūnui, ir eismo dalyviams...

O Karolis su Laimonu išvyko toliau padėti, kai kam prireiks skubios pagalbos...“ – prieš kiek daugiau nei savaitę dalijosi GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.

  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų