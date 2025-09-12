Iš iškvietimo vykę paramedikai kelyje pastebėjo neįprastą vaizdą: reaguoti teko žaibiškai

Apie neįprastą atvejį, kai pagalbos prireikė ne sveikatos bėdų ištiktam žmogui, o po kelią besiblaškančiam gyvūnui, socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
Po iškvietimo – pagalba kelyje besiblaškiusiam arkliui
Pasirodo, arklys buvo nuklydęs kelis kilometrus nuo namų ir atsidūrė kelyje – jam pasisekė, kad juo važiavo ne tik paramedikai, bet ir kiti neabejingi vairuotojai.
Veikti reikėjo nedelsiant – apie šį atvejį skubiai pranešta dispečeriui, iškviesti policijos pareigūnai. Sustojęs vyras padėjo gyvūną nuraminti, o paramedikai sukonstravo savadarbį pavadį – atvykusiems pareigūnams teliko saugiai palydėti arklį namo.
„Vilkijos GMP brigados paramedikai Karolis ir Laimonas, kaip įprastai, skuba gelbėti visų, kam tik prireikia pagalbos.
Šį kartą pagalbos prireikė netikėtam „pacientui“ – grįždami iš kvietimo vyrai kelyje pastebėjo besiblaškantį arklį. Reikėjo nedelsiant priimti sprendimus, gi nepravažiuosi pro šalį lyg niekur nieko...
Gerai, kad GMP komanda pasiruošusi bet kokiems iššūkiams.
Veiksmai buvo sukoordinuoti tiksliai: informuotas GMP dispečeris, iškviesti policijos pareigūnai. Sulaikyti ir nuraminti arklį padėjo šalikelėje sustojęs Telia darbuotojas, kuriam esame dėkingi už pilietiškumą, empatiją ir pagalbą. Gaila, per sumaištį, net vardo jo nepaklausėm Atsiliepkit
Iš senų diržų GMP komanda surezgė pavadį, o atvykę policijos pareigūnai užtikrino sėkmingą gyvūno keleto kilometrų kelionę namo į Vilkiją.
Gelbėjimo operacija baigėsi saugiai ir gyvūnui, ir eismo dalyviams...
O Karolis su Laimonu išvyko toliau padėti, kai kam prireiks skubios pagalbos...“ – prieš kiek daugiau nei savaitę dalijosi GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
