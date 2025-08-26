Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pietų pertrauka Eglei virto košmaru: to, kas įvyko, nelinkėtų net priešui

2025-08-26 10:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-26 10:50

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Radviliškio teritorinis skyrius sulaukė netikėtos padėkos – ji atkeliavo iš moters, kuri pietų pertraukos metu, eidama per perėją, buvo partrenkta.

Pietų pertrauka Eglei virto košmaru: to, kas įvyko, nelinkėtų net priešui (nuotr. 123rf.com, Vygintas Skaraitis / BNS)

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Radviliškio teritorinis skyrius sulaukė netikėtos padėkos – ji atkeliavo iš moters, kuri pietų pertraukos metu, eidama per perėją, buvo partrenkta.

0

Moters, liepos 30-ąją patekusios į netikėtą situaciją, padėka Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Radviliškio teritorinis skyrius pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.

Padėkoje moteris papasakojo, kas įvyko lemtingąją priešpaskutinę liepos dieną – ji ėjo per šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją, kai staiga ją partrenkė automobilis.

Į įvykio vietą skubiai atvykto skubiosios medicinos pagalbos specialistai, kuriems ji dėkinga už greitą reakciją ir profesionaliai suteiktą pagalbą.

„P A D Ė K A

„Labai noriu padėkoti Jūsų darbuotojams už suteiktą greitą ir profesionalią pagalbą man.

Liepos 30 d., pietų pertraukos metu, einant per šviesoforo reguliuojamą pėsčiųjų perėją, degant žaliam signalui, buvau partrenkta neatidaus vairuotojo.

Į įvykio vietą atvyko (aut. past.) skubiosios medicinos pagalbos specialistė Asta Makreckienė su paramediku Žydrūnu Sipu. Jiems į pagalbą atvyko (aut. past.) skubiosios medicinos pagalbos specialistė Rasa Čerkauskienė su paramedikais Antanu Vaičiuliu ir Evaldu Rimkumi.

Dėl patirto šoko ir streso, galbūt visko tiksliai ir neatsimenu, tačiau noriu nuoširdžiai jiems visiems padėkoti. Jų koordinuoti veiksmai, susitelkimas, žmogiškumas ir ramybė suteikė ir man pačiai nusiraminimą tuo metu, kai to labiausiai reikėjo.

Dėkoju už Jūsų darbą, Jūs dirbate tyliai, tačiau Jūsų pagalba yra neįkainojama.

Sėkmės, kantrybės, ištvermės!

Nepraraskite ir toliau to taip reikalingo žmogiškumo“.

Eglė Ivanauskytė“, – rašoma Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Radviliškio teritorinio skyriaus pasidalintame įraše.

