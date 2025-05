Pajūryje pasigirdo klyksmai: poilsiautojai negalėjo patikėti savo akimis

Dabar šios nuotraukos ir vėl pradėjo plisti internete.

Populiariame Rod Ailando paplūdimyje užplūdo būrys laumžirgių, kurie sukėlė chaosą tarp paplūdimio lankytojų.

Vaizdo įraše, užfiksuotame Misquamicut valstijos paplūdimyje matyti, kaip tūkstančiai vabzdžių dūzgia perpildytame paplūdimyje, todėl vieni bėga tolyn, o kiti prisidengia rankšluosčiais, rašo independent.co.uk.

„Mėgavausi gražia diena Misquamicut valstijos paplūdimyje, kol mus užpuolė laumžirgiai“, – „NewsCentre 5“ sakė Stephanie Martin.

Pasak Helene Dombrowski, kuri buvo tarp tų, kurie šį įvykį filmavo savo telefonais, apie 12.45 val. jų buvo „milijonai“.

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday -- you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI