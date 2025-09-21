Aleksandras Ivanauskas-Fara apie savo du vairuojamus automobilius: „Abudu myliu vienodai“

„Rondo“ lyderis kaip ir daugelis muzikos pasaulio atstovų kelyje praleidžia begales laiko, o pats pakaitomis vairuoja du automobilius – komforto jausmą ir stabilumą ilgose kelionėse užtikrinantį benzininį „Volvo XC90“ hibridą ir „Tesla“ elektromobilį.
„Per savaitę man važiavimo išeina apie 3000 kilometrų, kadangi labai ilgi atstumai, tai ten, tai ten. Klaipėda, Vilnius, Alytus ir taip toliau“, – sakys dainininkas.
Išgirdęs tokį atlikėjo pasakymą laidos vedėjas Paulius Garskauskas paskaičiavo, kad atlikėjas per dieną vidutiniškai turi nuvažiuoti daugiau nei 420 kilometrų. Jam kilo klausimas, kaip galima tokį nemažą atstumą įveikti su „Tesla“.
„Su „Tesla“ aš tuos kilometrus išvažinėju maždaug per savaitę, nes jei reikia man važinėti tik ten, kur aš gyvenu, tai čia savaitei laiko man užtenka, o tolimai kelionei aš turiu kitą automobilį. Aš juos abudu myliu vienodai, tik kad su „Volvo“ man nereikia kelyje krautis, aš benzino užsipilu ir važiuoju, kiek man reikia“, – sakė Aleksandras Ivanauskas-Fara.
Baudas už KET pažeidimus moka dažnai
Daugybę laiko kelyje praleidžia ir grupės „Šeškės“ narė Goda Alijeva, kuri grupės koncertų metu dažniausiai yra etatinė vairuotoja. Netrukus kalba pasisuko apie KET taisyklių pažeidimus ir paaiškėjo, kad abu skirtingų kartų atlikėjai mėgsta greitį.
„Gavęs, gavęs...“, – nuleidęs galvą linkčiojo „Rondo“ veidas.
„Aš ir gavusi ir dar nesusimokėjusi. Žinau, kad reikia“, – dėl priminimo dėkojo G. Alijeva.
Geros nuotaikos nestokojęs Aleksandras Ivanauskas-Fara pridūrė, kad kartais galėtų naudoti netgi tokią taktiką, nes baudas apmokėti tenka itin dažnai.
„O aš iš pradžių susimoku, o paskui gaunu baudą. Į priekį, padedu depozitą tokį...“, – šmaikštavo Fara.
Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?
