  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Laurynas Suodaitis su šiuo automobiliu sutaupė krūvas pinigų: „Remontui esu išleidęs 140 eurų“

2025-09-16 20:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 20:40

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Gazas. Dugnas. Šou“ įgauna pagreitį. Jame vis daugiau Lietuvos žvaigždžių atskleidžia, kokie yra vairuotojai kelyje ir kokioms transporto priemonėms simpatizuoja, o tai daug pasako ir apie pačių žinomų žmonių charakterį.

TV3 žiniasklaidos grupės projektas „Gazas. Dugnas. Šou" įgauna pagreitį. Jame vis daugiau Lietuvos žvaigždžių atskleidžia, kokie yra vairuotojai kelyje ir kokioms transporto priemonėms simpatizuoja, o tai dauo pasako ir apie pačių žinomų žmonių charakterį.

Vienas žinomiausių šalyje nuomonės formuotojų ir verslininkų Laurynas Suodaitis naujausioje „Gazas. Dugnas. Šou“ laidoje atskleidė, kad jau kurį laiką vairuoja praktiškumu garsėjantį „Volvo“ markės automobilį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visokių tų mašinų tekę vairuoti iš principo. Žiūrint iš biudžeto pusės, pas mane jis 2016 metų yra ir už tuos pinigus nieko geriau nenupirksi. Pas jį buvo dar ir maža rida. Aš per pusantrų metų šio automobilio remontui išleidau 140 eurų, nes ABS daviklį keičiau ir viskas“, – savo sutaupytais pinigais ir praktiškumu džiaugėsi L. Suodaitis, neabejojantis savo pasirinkimu.

Tuo tarpu kita šou dalyvė atlikėja Mia Pilibaitytė vairuoja „Mercedes“ markės automobilį ir neslėpė, kad pati mėgsta paspausti greičio pedalą.

„Esu važiavusi 200 km/h greičiu. Žinoma ne Lietuvoje“, – intrigavo ji.

Pasakė, kokių nemėgsta vairuotojų

Kalbai pasisukus apie nemėgstamiausius vairuotojų įpročius kelyje L. Suodaitis pripažino, kad kai kurių iš jų pats atsikratė tik visai neseniai.

„Tai čia jau girdėjau laidose praeitose ir girdėjau Mia sakė, tai labiausiai vėžliai antroje juostoje. Nes iš principo man atrodo, kad nemoko instruktoriai to, kad lenkimui yra antra juosta ir kaip ten elgtis: užlindinėti, nors tu artėji, kad nekeltum avarinių situacijų. Antras, nuo kurio truputį jau išsigydžiau, nes tikrai pradėjo erzinti, tai – „skrolinimas“ prie sankryžų“, – sakė verslus vyras.

Kiekviena „Gazas. Dugnas. Šou“ laida tampa atkaklia dvikova tarp žvaigždžių, kur jos demonstruoja savo žinias apie automobilius.

Kaip sekėsi garsiems laidos dalyviams varžytis tarpusavyje ir kuris įrodė savo pranašumą?

Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Sodaitis
Sodaitis
2025-09-16 20:54
Kas tas sodaitis? Nx rodo ji per tv ir neaisku kas jis toks
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
