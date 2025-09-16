Laurynas Suodaitis su šiuo automobiliu sutaupė krūvas pinigų: „Remontui esu išleidęs 140 eurų“

Vienas žinomiausių šalyje nuomonės formuotojų ir verslininkų Laurynas Suodaitis naujausioje „Gazas. Dugnas. Šou“ laidoje atskleidė, kad jau kurį laiką vairuoja praktiškumu garsėjantį „Volvo“ markės automobilį.
„Visokių tų mašinų tekę vairuoti iš principo. Žiūrint iš biudžeto pusės, pas mane jis 2016 metų yra ir už tuos pinigus nieko geriau nenupirksi. Pas jį buvo dar ir maža rida. Aš per pusantrų metų šio automobilio remontui išleidau 140 eurų, nes ABS daviklį keičiau ir viskas“, – savo sutaupytais pinigais ir praktiškumu džiaugėsi L. Suodaitis, neabejojantis savo pasirinkimu.
Tuo tarpu kita šou dalyvė atlikėja Mia Pilibaitytė vairuoja „Mercedes“ markės automobilį ir neslėpė, kad pati mėgsta paspausti greičio pedalą.
„Esu važiavusi 200 km/h greičiu. Žinoma ne Lietuvoje“, – intrigavo ji.
Pasakė, kokių nemėgsta vairuotojų
Kalbai pasisukus apie nemėgstamiausius vairuotojų įpročius kelyje L. Suodaitis pripažino, kad kai kurių iš jų pats atsikratė tik visai neseniai.
„Tai čia jau girdėjau laidose praeitose ir girdėjau Mia sakė, tai labiausiai vėžliai antroje juostoje. Nes iš principo man atrodo, kad nemoko instruktoriai to, kad lenkimui yra antra juosta ir kaip ten elgtis: užlindinėti, nors tu artėji, kad nekeltum avarinių situacijų. Antras, nuo kurio truputį jau išsigydžiau, nes tikrai pradėjo erzinti, tai – „skrolinimas“ prie sankryžų“, – sakė verslus vyras.
