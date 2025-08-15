Netikėtas Mios Pilibaitytės susitikimas su buvusiu mylimuoju Andriumi Bubeliu: paviešintas kadras

Šiuo įrašu ji pasidalijo su socialinio tinklo feisbuko sekėjais.
Paviešino kadrą
Mia įraše teigė, kad gyvenimas – per trumpas laikyti nuoskaudas.
„Gyvenimas kartais sukasi ratu – ir po daugelio metų gali vėl susitikti su žmonėmis iš praeities visiškai naujame, brandesniame etape.
Draugiškumas gydo, o pagarba kuria ramybę. Branginkime ryšius, nes gyvenimas per trumpas laikyti nuoskaudas“, – rašė žinoma moteris.
Primename, kad apie poros skyrybas pranešėme 2010 metais.
Kaip tada teigė pora – tai ne gandai, bet draugiškos skyrybos abiejų sutarimu.
Kaip teigiama, porai „nepavyko suderinti bendro gyvenimo vizijos“. Mia patikino, jog skyrybos įvyko abiejų sutarimu ir Radvilas „yra žmogus, kurį visad gerbsiu“. Pasak R. Bubelio jųdviejų kartu praleistas laikas „buvo nuostabus“.
