TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėtas Mios Pilibaitytės susitikimas su buvusiu mylimuoju Andriumi Bubeliu: paviešintas kadras

2025-08-15 15:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 15:58

Dainininkė Mia Pilibaitytė (42 m.) su savo gerbėjais pasidalijo netikėta nuotrauka, kurioje pozavo kartu su buvusiu mylimuoju Andriumi Bubeliu ir jo žmona Egle.

Dainininkė Mia Pilibaitytė (42 m.) su savo gerbėjais pasidalijo netikėta nuotrauka, kurioje pozavo kartu su buvusiu mylimuoju Andriumi Bubeliu ir jo žmona Egle.

3

Šiuo įrašu ji pasidalijo su socialinio tinklo feisbuko sekėjais. 

Mia Pilibaitytė
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mia Pilibaitytė

Paviešino kadrą

Mia įraše teigė, kad gyvenimas – per trumpas laikyti nuoskaudas. 

„Gyvenimas kartais sukasi ratu – ir po daugelio metų gali vėl susitikti su žmonėmis iš praeities visiškai naujame, brandesniame etape.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Draugiškumas gydo, o pagarba kuria ramybę. Branginkime ryšius, nes gyvenimas per trumpas laikyti nuoskaudas“, – rašė žinoma moteris.

Primename, kad apie poros skyrybas pranešėme 2010 metais.

Kaip tada teigė pora – tai ne gandai, bet draugiškos skyrybos abiejų sutarimu.

Kaip teigiama, porai „nepavyko suderinti bendro gyvenimo vizijos“. Mia patikino, jog skyrybos įvyko abiejų sutarimu ir Radvilas „yra žmogus, kurį visad gerbsiu“. Pasak R. Bubelio jųdviejų kartu praleistas laikas „buvo nuostabus“.

