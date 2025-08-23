Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Tesla“ ruošiasi autonominių taksi pradžiai: ieško vairuotojų, nors neturi leidimo veiklai

2025-08-23 10:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 10:01

Elektromobilių gamintoja „Tesla“ pradėjo ieškoti vairuotojų, kurie dalyvautų autonominio vairavimo sistemos bandymuose Niujorko gatvėse. Tai rodo bendrovės planus žengti į vieną sudėtingiausių pasaulio miestų, tačiau, kaip praneša CNBC, „Tesla“ kol kas neturi leidimo vykdyti tokius bandymus ir net nėra pateikusi prašymo jam gauti.

Tesla (nuotr. Unsplash.com)
12

0

Kompanijos interneto svetainėje pasirodė darbo skelbimas „Transporto priemonės operatorius“ (Vehicle Operator, Autopilot). Ieškomi darbuotojai visai darbo dienai, kurie dirbtų pamainomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Tesla Robotaxi
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tesla Robotaxi

Skelbime taip pat rašoma, kad darbuotojai būtų atsakingi ne tik už saugų transporto priemonės judėjimą, bet ir už duomenų įrašymo įrangos priežiūrą, jų analizę ir išsamių ataskaitų apie važiavimus teikimą. Atsižvelgiant į intensyvų Niujorko eismą, tai nebus pasyvus sėdėjimas prie vairo.

Nors „Tesla“ jau aktyviai ieško darbuotojų, Niujorko valstijos institucijų atstovai patvirtino, kad bendrovė dar nėra pateikusi prašymo gauti leidimą autonominių transporto priemonių bandymams. Šis procesas gali būti ilgas. Pavyzdžiui, konkurentų „Waymo“ prašymas vis dar yra nagrinėjimo stadijoje.

Pastaruoju metu susidūrus su pardavimų mažėjimu, „Tesla“ vis daugiau vilčių deda į autonominio vairavimo ir „robotaksi“ paslaugų plėtrą. Ši paslauga jau veikia Teksase, o bandymai vykdomi keliose kitose valstijose.

Pagal dabar galiojančius Niujorko įstatymus, bet kokiuose autonominio automobilio bandymuose privalo dalyvauti apmokytas vairuotojas, galintis bet kada perimti valdymą, o tai ir paaiškina, kodėl „Tesla“ ieško operatorių, o ne planuoja išleisti į gatves automobilių be vairuotojų.

