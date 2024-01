9-metės pagrobimas Kaune sukrėtė: tėvai pasakoja, kaip stebės savo vaikų buvimo vietą

Tokius nedidelius elektroninius prietaisus galima prisegti prie vaikų drabužių, pavyzdžiui, striukės, kepurės, kuprinės. Šie nedideli prietaisai nelaimės atveju padeda identifikuoti žmogaus buvimo vietą.

Linas, ketverių metų vaiko tėvas, po mergaitės pagrobimo Kaune kaip reikiant susirūpino savo vaiko saugumu. Kad apsaugotų atžalą ir galėtų stebėti, kur vaikas yra, ką veikia, jis įsigijo išmanųjį ieškiklį.

Toks prietaisas rodo paskutinę asmens buvimo vietą, laiką, jis veikia naudodamas integruotą GPS imtuvą.

„Po tokio įvykio kilo daug nerimo. Ir bent jau preliminariai žinoti, kur yra palikuonis, noro atsirado. Įsigijęs sužinojau, kad gal tai nėra tobuliausias daiktas tokio tipo sekimui, nes Amerikoj yra daug atvejų ir „AirTag’ai“ yra naudojami atvirkščiai – būtent sekti aukoms. Bet mūsų poreikiams – keturmečiui susirasti arba bent jau žinoti kryptį, kuria buvo pajudėta, manau, kad užteks“, – pasakoja vilnietis Linas.

Dauguma sostinės gatvėse kalbintų vilniečių mano, kad atžalų stebėjimas išmaniosiomis technologijomis nėra blogas. Striukėje įsiūtas ieškiklis esą nepakenks:

„Tai gerai, o ką blogai. Gerai, tai į striukę, o ne į odą įsiuva.“

„Su žmona jau senai tokius dalykus naudojam, manau, kas domisi pakankamai lengvai prieinama ir pakankamai lengva naudoti ir pakankamai naudinga. „Airtag‘us“, patį telefoną galima sekti, laikrodį ir panašiai. Nesudėtinga, norint tikrai galima padaryti. Galbūt tokių dalykų nepadės išvengti, bet saugumo daugiau užtikrins.“

„Saugumo niekada nebus per daug, kiekvienas pagal savo rizikos faktorių. Kas gali daugiau su vaikais būti, tie tikriausiai ir nepirks nieko, bet vaikų saugumas yra pirmoje vietoje. Mano šuo net turi sekiklį.“

Ieškikliai informuoja, kur vaikas keliauja

Pasak prekybininkų, populiarėjantys išmanieji ieškikliai praneša tėvams, kad jie keliauja, pavyzdžiui, į mokyklą, informuoja, ar nenukrypsta nuo įprasto maršruto, leidžia reaguoti į vaikams iškilusius pavojus, nusiunčia signalą į telefoną.

„Jau šiais metais, per tą pirmąją savaitę, pamatėme, kad „AirTag’ų“ pardavimai padidėjo, nes praeitais metais per visą sausio mėnesį buvo parduota tiek, kiek mes šiais metais pardavėm per savaitę, tai tikrai matome ryškų skirtumą. Patys žmonės „AirTag’us“ dažniausiai kabina ant tų daiktų, kuriuos dažniausiai pameta“, – sako specialistas Lukas Bendikas.

Tiesa, alternatyva daiktų ieškikliui gali būti ir nemokamos išmaniųjų telefonų programėlės, instaliuotos į vaiko ir suaugusiojo telefoną. Tokia programėlė leidžia sekti visos šeimos buvimo vietą, o ištikus nelaimei – pasiųsti pagalbos signalą. Populiarūs taip pat yra ir išmanieji vaikiški laikrodukai su GPS įrenginiu. Tiesa, tokį laikrodį galima lengvai nuimti ar pamesti.

„Daugelis gamintojų, tame tarpe antivirusiniai gamintojai, siūlo kaip vieną iš funkcionalumų stebėti savo vaikų veiklą ne tik, bet ir nustatant lokaciją, virtualioje erdvėje, kur gi tu esi, kur nukeliavai“, – pasakoja „Telia“ kibernetinio saugumo vadovas Darius Povilaitis.

2023 metais Lietuvos policija fiksavo 2385 vaikų dingimo atvejus. Skaičiuojama, kad 70 procentų šių atvejų yra vaikų pabėgimas iš namų ar globos įstaigų, taip pat dėl šeimyninių konfliktų pasitaiko atvejų, kai vienas iš tėvų vaiką išsiveža į užsienį. Šiai dienai vykdomos 58 paieškos dėl dingusių vaikų, iš jų – 52 vykdomos dėl pabėgusių vaikų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.