TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mergaitės pagrobėjui Filipavičiui siūloma skirti 20 metų kalėjimo bausmę

2025-09-09 11:16 / šaltinis: BNS
2025-09-09 11:16

Mažametės pagrobimu kaltinamam Gediminui Filipavičiui prokuroras teismo prašo skirti 20 metų laisvės atėmimo.

Gediminas Filipavičius BNS Foto

Mažametės pagrobimu kaltinamam Gediminui Filipavičiui prokuroras teismo prašo skirti 20 metų laisvės atėmimo.

1

Tokią bausmę savo baigiamojoje kalboje Kauno apygardos teisme antradienį pasiūlė valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras Mindaugas Sabaitis.

Kaltinamasis buvo pristatytas į teismo posėdį, kuris vyko už uždarų durų.

BNS rašė, kad G. Filipavičius kaltinamas 13 nusikaltimų, tarp jų – svetimo vaiko pagrobimu, neteisėtu laisvės atėmimu, nesunkiu sveikatos sutrikdymu, plėšimu, neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Byla dėl nukentėjusiaisiais pripažintos mergaitės ir jos tėvų apsaugos nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, prokuratūra nėra įvardijusi visų vyrui inkriminuojamų nusikalstamų veikų, kaip ir pateikto civilinio ieškinio dydžio.

Pirmajame teismo posėdyje sausį kaltinamasis, kaip tuomet teigė jo advokatas Aleksandras Pocius, davė parodymus ir pripažino kaltę.

G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų.

Naujienų portalo „Lrytas.lt“ duomenimis, vyro atžvilgiu taip pat vykdomas ikiteisminis tyrimas, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš dvi moteris.

