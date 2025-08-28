Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vieta Šiauliuose, kur nuo stogo atsiveria pasakiškas vaizdas: tikrai nenorėtumėte čia patekti

2025-08-28 14:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-28 14:21

Šiauliuose stūkso pastatas nuo kurio stogo atsiveria nuostabus vaizdas į miesto Katedrą ar Auksinį berniuką. Pastatas istorinis, tačiau menantis daugiausia skausmingas žmonių gyvenimo istorijas.

Šiauliuose stūkso pastatas nuo kurio stogo atsiveria nuostabus vaizdas į miesto Katedrą ar Auksinį berniuką. Pastatas istorinis, tačiau menantis daugiausia skausmingas žmonių gyvenimo istorijas.

4

Tad petekti čia tikrai nenorėtumėte. Kalbame apie kone miesto centre daugiau kaip šimtmetį stovintį Šiaulių kalėjimą. Pamatykite panoraminį vaizdą nuo kalėjimo stogo straipsnio viršuje esančiame vaizdo įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiaulių kalėjimas iš arti – pamatykite, kokiomis sąlygomis gyvena nuteistieji
FOTOGALERIJA. Šiaulių kalėjimas iš arti – pamatykite, kokiomis sąlygomis gyvena nuteistieji

Istoriniai faktai

Pirmasis kalėjimas Šiauliuose buvo pastatytas 1823 m. tarp dabartinių Vilniaus ir Trakų gatvių. Tai buvo vieno aukšto ilgas pastatas, nudažytas baltai.

„Raudonasis“ kalėjimas, skirtas 150 kalinių, pradėtas naudoti 1911 m. vasarą. Tačiau 1921–1925 m. kalėjime būdavo po 600-700, o kartais net tūkstantis kalinių.

Antrojo pasaulinio karo metais greta kalėjimo buvo įkurtas žydų getas, veikė priverčiamojo darbo stovykla Bačiūnuose.

1944 m. vasarą kalėjimo kieme buvo šaudomi vokiečių valdžiai nepaklusę šiauliečiai. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai kalėjime buvo kankinami ir žudomi partizanai bei pogrindininkai.

Sovietinės valdžios metais pastatytas naujas baltų plytų korpusas, Šiaulių tardymo izoliatoriuje atsirado 104 kameros, bet kalinius tekdavo guldyti net ant trijų aukštų, nes būdavo iki pusantro tūkstančio suimtųjų.

Pastatas išsaugojo autentišką architektūrą ir yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Daug metų kalbama apie naujo Šiaulių kalėjimo statybas, bet kol kas situacija panaši į Nacionalinio stadiono statybas Vilniuje.

