TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja daugiau detalių apie įtartiną droną prie oro uosto

2025-09-03 10:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-03 10:26

Antradienio vakarą skrydžių saugą užtikrinanti bendrovė „Oro navigacija“ iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną. Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros – lakūnai privalėjo imtis visų būtinų veiksmų, o skrydžiai buvo laikinai sustabdyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Keleiviai Vilniaus oro uoste

Antradienio vakarą skrydžių saugą užtikrinanti bendrovė „Oro navigacija" iš Lietuvos oro uostų aviacijos saugumo tarnybos gavo pranešimą apie Liepkalnyje pastebėtą įtartiną droną. Dėl šio incidento aktyvuotos skrydžių saugos procedūros – lakūnai privalėjo imtis visų būtinų veiksmų, o skrydžiai buvo laikinai sustabdyti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas. Naujausiais Susisiekimo ministerijos duomenimis, dronas buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant nustatytų laiko reikalavimų.

Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos. Gavus naujausią informaciją, visuomenė bus nedelsiant informuota.

Skrydžių saugai keliami aukščiausi reikalavimai, todėl Susisiekimo ministerija artimiausiu metu pakvies Lietuvos oro uostų ir „Oro navigacijos“ atstovus į pasitarimą, kuriame bus įvertintos šiuo metu taikomos priemonės, aptariami ateities planai ir išskirtos tobulintinos sritys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

