Aiškėja daugiau detalių apie įtartiną droną prie oro uosto

Nustačius, kad dronas realios grėsmės skrydžių saugai nesukėlė, orlaivių eismas buvo atnaujintas. Naujausiais Susisiekimo ministerijos duomenimis, dronas buvo pakeltas reklaminiais tikslais, nesilaikant nustatytų laiko reikalavimų.
Šiuo metu incidento aplinkybes tiria atsakingos tarnybos. Gavus naujausią informaciją, visuomenė bus nedelsiant informuota.
Skrydžių saugai keliami aukščiausi reikalavimai, todėl Susisiekimo ministerija artimiausiu metu pakvies Lietuvos oro uostų ir „Oro navigacijos“ atstovus į pasitarimą, kuriame bus įvertintos šiuo metu taikomos priemonės, aptariami ateities planai ir išskirtos tobulintinos sritys.
