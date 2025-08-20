Paaiškėjo naujos detalės dėl drono prie Vilniaus oro uosto

„Oro navigacija“ generalinis direktorius Saulius Batavičius nurodė, kad dronas buvo pastebėtas Liepkalnyje prieš vidurnaktį.
„Tuomet suveikė skrydžių saugos algoritmas – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, maždaug po pusvalandžio eismas vėl atnaujintas.
Tai dronas, kuris kilo iš Lietuvos teritorijos, mūsų turimais duomenimis jis priklauso „Ekskomisarų biurui“ ir juo vykdyta saugomo objekto apžiūra. Norėčiau akcentuoti, kad skrydžių saugos algoritmas suveikė, tad realios grėsmės skrydžiams nekilo“, – nurodo jis.
Orlaivių eismas sustabdytas pusvalandžiui
Pasak Lietuvos oro uostų atstovo Tado Vasiliausko, informacija iš „Oro navigacijos“ atstovų buvo gauta vidurnaktį.
Specialistai informavo, kad dronas buvo pastebėtas Vilniaus mieste, toliau nuo oro uosto
„Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi.
Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas, visos oro uosto operacijos visa apimtimi atnaujintos apie 00 val. 35 min.
Ši situacija lėmė, kad buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių“, – komentavo jis.
