  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Modelis Simonas Pham su mylimąja Marija atskleidė pirmagimio lytį

2025-09-01 16:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 16:57

Prieš kelias savaite vienas garsiausių šalies modelių, Simonas Pham, socialiniuose tinkluose pasidalino žinia, jog su mylimaja Marija laukia pirmagimio. Simboliškai – pirmąją rudens dieną pora atskleidė vaikelio lytį.

Simonas Pham (Nuotr. socialinių tinklų stop kadras)

Prieš kelias savaite vienas garsiausių šalies modelių, Simonas Pham, socialiniuose tinkluose pasidalino žinia, jog su mylimaja Marija laukia pirmagimio. Simboliškai – pirmąją rudens dieną pora atskleidė vaikelio lytį.

1

Simonas Pham savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atskleidė vaikelio lytį. Šiuo vaizdo įrašu vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pora susprogdino balioną

Pora pasidalino vaizdo įrašu, kuriame susprogdino balioną suskaičiavę iki trijų, o iš jo pabiro mėlynos spalvos blizgučiai, reiškiantys, jog Simonui ir Marijai gims sūnus.

Pora susprogus balionui negalėjo sulaikyti emocijų ir nuoširdžiai džiaugėsi, šokinėjo iš laimės, o aplink girdėjosi plojimai ir džiaugsmai, kurie slypėjo už kadro. Simonas šalia vaizdo įrašo rašė:

„Tai berniukas. Pham dinastija tęsis“.

