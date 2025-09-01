Modelis Simonas Pham su mylimąja Marija atskleidė pirmagimio lytį

Simonas Pham savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame atskleidė vaikelio lytį. Šiuo vaizdo įrašu vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pora susprogdino balioną
Pora pasidalino vaizdo įrašu, kuriame susprogdino balioną suskaičiavę iki trijų, o iš jo pabiro mėlynos spalvos blizgučiai, reiškiantys, jog Simonui ir Marijai gims sūnus.
Pora susprogus balionui negalėjo sulaikyti emocijų ir nuoširdžiai džiaugėsi, šokinėjo iš laimės, o aplink girdėjosi plojimai ir džiaugsmai, kurie slypėjo už kadro. Simonas šalia vaizdo įrašo rašė:
„Tai berniukas. Pham dinastija tęsis“.
