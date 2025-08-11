Modeliui Simonui Pham – netikėta žinia: „Tuo metu apsiašarojau“

Džiugia žinia Simonas pasidalijo savo instagrame, ja sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.
Paviešino jautrų įrašą
Tai, kad taps tėvu, Simonas paskelbė pasidalijęs vaizdo įrašu, kuriame su sužadėtine pozuoja prie jūros. Įraše vyras šokio metu apsuka mylimąją, o vaizdo įraše aiškiai matyti jos suapvalėjęs pilvukas.
„Laukiame savo mažojo“, – prie vaizdo įrašo rašė jis.
Pora kūdikio sulauks 2026-aisiais.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Simonu, jis atskleidė, kaip sužinojo apie mylimosios nėštumą.
„Sužinojau visai netikėtai – buvau po kelionių maratono. Savaitę dirbau Kanadoje, tuomet Vokietijoje, ir vėl teko skristi į Kanadą. Kai pasakiau, kad negrįšiu namo, Marija paskambino per vaizdo skambutį ir, neištvėrusi, parodė man dešimt teigiamų testų. Tuo metu apsiašarojau iš laimės“, – teigė jis.
Tęsdamas pokalbį apie vaiką, S. Pham tikino, kad ketina surengti vakarėlį, kurio metu pora sužinos, kas gims: „Dar nežinome, bet planuojame surengti „gender reveal“ vakarėlį, kurio metu ir sužinosime.“
