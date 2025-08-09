Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Modelis Simonas Pham su mylimąja Marija taps tėvais: žinią pranešė itin jautriai

2025-08-09 12:54 / šaltinis: tv3.lt
Modelis Simonas Pham džiaugiasi artėjančiu nuostabiu gyvenimo etapu – laukiasi jo sužadėtinė Marija Poželaitė.

Simonas Pham (nuotr. Instagram)

1

Džiugia žinia Simonas pasidalijo savo instagrame, ja sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

Paviešino jautrų įrašą

Tai, kad taps tėvu, Simonas paskelbė pasidalijęs vaizdo įrašu, kuriame su sužadėtine pozuoja prie jūros. Įraše vyras šokio metu apsuka mylimąją, o vaizdo įraše aiškiai matyti jos suapvalėjęs pilvukas.

„Laukiame savo mažojo“, – prie vaizdo įrašo rašė jis.

Pora kūdikio sulauks 2026-aisiais. 

