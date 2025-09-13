Prisimenate šias garsias dvynes iš filmų? Štai kaip jos atrodo dabar

Iš tiesų, dvynės buvo tokios populiarios, kad vienu metu turėjo savo „Mary-Kate ir Ashley“ lėlių ir įvairios atributikos liniją. Tačiau Holivudas greitai keičiasi, ir dabar, sulaukusios 39-erių, seserys yra beveik pasitraukusios į užmarštį.
Populiarios dvynės aktorystę iškeitė į madą
Pastaraisiais metais pasirodžius vos keliems pranešimams apie dvynes, gerbėjai pradėjo spėlioti, kur jos pradingo. Vienas gerbėjas socialiniuose tinkluose rašė: „Norėčiau, kad Mary-Kate ir Ashley vėl pasirodytų. Jau metas.“
„Žmonės, kur dingo Mary-Kate ir Ashley Olsen?! Anksčiau laukdavau jų pasirodymo „Met Gala“. Jau praėjo keleri metai“, – rašė kitas „Twitter“ vartotojas.
Trečias, reaguodamas į dvynių sesers Elizabeth pasirodymą filme „Trys jo dukterys“ su Natasha Lyonne ir Carrie Coon, kuris pasirodė „Netflix“, klausė: „Kur yra Mary-Kate ir Ashley Olsen?“
Tačiau gerbėjams nereikia nerimauti – seserys praėjusiais metais davė trumpą interviu apie savo sėkmingą mados prekės ženklą, rašo ladbible.com.
Tiems, kas nežino, dvynės yra prabangaus prekių ženklo „The Row“, kuris siūlo aukštos kokybės bazinius drabužius, įkūrėjos. Ženklo veikla pradėta dar 2006 m.
„The Row“ atvedė Mary-Kate ir Ashley į aukštosios mados pasaulį – savo kolekciją jos pristatė net Paryžiaus mados savaitėje, o taip pat atidarė parduotuvę Prancūzijos sostinėje.
Vadindamos naująją parduotuvę svajonės išsipildymu, interviu žurnalui „Vogue“ seserys sakė:
„Mes ieškojome metų metus. Norėjome atsidaryti Paryžiuje dar prieš Londoną, bet pirmiausia čia nieko tinkamo neradome. Tada, prieš 18 mėnesių, draugas mums papasakojo apie šią vietą.“
Vis dėlto, kai kalba pasisuka apie jų asmeninį gyvenimą, dvynės, kaip visada, išlieka uždaros. Apie Mary-Kate romantinius santykius po 2021 m. skyrybų su Olivier Sarkozy žinoma nedaug, tačiau pranešama, kad šiuo metu ji susitikinėja su meno prekiautoju PC Valmorbida.
Tuo tarpu Ashley nuo 2022 m. palaiko santykius su Louisu Eisneriu, su kuriuo 2023 m. rugpjūtį susilaukė pirmojo vaiko.
Paaiškindama, kodėl jos vengia viešumos, Mary-Kate interviu žurnalui „i-D“ 2021 m. sakė: „Mes buvome auklėjamos kaip santūrūs žmonės... Taip buvome užaugintos.“
