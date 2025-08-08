Šios dvynės laikomos seniausiomis pasaulyje: parodė, kaip atrodo dabar

Thelma Barratt ir Elma Harris laikomos seniausiomis Didžiosios Britanijos ir pasaulio dvynėmis.
„Negaliu tuo patikėti. Vis kartoju: „Negali būti, tikriausiai jūs juokaujate“, – sakė Thelma.
Elma pridūrė: „Mes nesielgiame kaip mūsų amžiaus žmonės. Mes tikimės amžinai išlikti jaunos.“
Išdavė ilgaamžiškumo paslaptį
Jos gimė 1919 m. rugpjūčio 3 d. Cheadle Heath mieste Stokporte, vėliau Thelma ir Elma mokėsi Alexandra Park pradinėje mokykloje, rašo itv.com.
Seserys, turėjusios dar tris brolius ir seseris, sulaukusios 14 metų įsidarbino bulvių traškučių pakuotojomis ir etikečių klijuotojomis. Darbą jos gavo netikėtai – pakeliui iš mokyklos pasiteiravo, galbūt yra laisvų darbo vietų.
„Tada uždirbdavome po aštuonis šilingus per savaitę. Tai nedideli pinigai, bet tuo metu mums pakakdavo“, – sakė Thelma.
Būdamos 21 metų seserys ištekėjo ir atsisakė darbo bulvių traškučių fabrike. Elma ištekėjo už staliaus Billo Hewitto, o Thelma – už skrybėlininko Josepho Barratto, tačiau dėl karo buvo priversti beveik ketverius metus gyventi atskirai.
„Virš galvų skraidė lėktuvai, mūsų gatvės apačioje matėsi ant Mančesterio metamos bombos“, – prisiminė Elma.
Thelma pasakojo: „Mes stovėdavome šalia lovos ir žiūrėdavome, kas dedasi už lango, tačiau mūsų mama buvo labai stipri moteris. Ji eidavo miegoti ir pamiršdavo apie krentančias bombas.“
Per Antrąjį pasaulinį karą Elma buvo pašaukta dirbti „Fairey Aviation“ gamykloje, gaminančioje amuniciją kariams.
Abi dvynės turi po du vaikus ir daugiau nei 20 anūkų bei proanūkių. Neseniai 106 gimtadienį atšventusios dvynės išdavė ir savo ilgaamžiškumo paslaptį.
Thelma sako, kad jos ilgaamžiškumas slypi gerame maiste, o Elma sako, kad „lašas brendžio“ ir limonadas prieš miegą yra paslaptis, kaip pavyko nugyventi tokį ilgą ir gražų gyvenimą.
