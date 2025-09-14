Archyviniame kadre – žymus Lietuvos vyras: ar atpažįstate?

Linas nuo mažens augo supamas muzikos – juk jo tėvas taip pat buvo garsus muzikantas.
„Man tėtis visą laiką buvo didžiausias autoritetas. Kai buvau mažas, matydavau, kaip jis groja renginiuose, charizmatiškai patraukia žmonių dėmesį, kaip menininkas spinduliuoja savo energiją. Tai sukūrė ir mane, ir brolį, abu mus įkvėpė, tad mes einame jo pėdomis. Jis mūsų šeimoje – didysis muzikantas. Mūsų šeimoje į žodį „tėvas“ telpa ir dėkingumas, ir pavyzdys“, – prisiminimais apie tėvą kadaise TV3 laidoje „Pasaulis pagal moteris“ dalinosi Linas.
Lino Adomaičio dainos skiriamos vaikams
Šiandien taip auga Lino vaikai – apsupti muzikos ir su tėčio dainomis, kurias jis sukūrė specialiai jiems. O didžiausias Lino fanas – jo sūnus Jokūbas, kaskart nekantriai laukiantis jam gerai pažįstamų muzikos garsų.
Anksčiau L. Adomaitis klausytojams pristatė naują albumą „Stebuklas“, kurio pirmoji daina „Šviesa spindės tamsoje“ ir yra skirta jo sūnui Jokūbui.
„Dainą „Vandenynai“ sukūriau Saulei, o šiame, naujausiame albume daina „Šviesa spindės tamsoje“ yra skirta Jokūbui. Nuo šios dainos prasideda albumas“, – naujienų portalui tv3.lt yra sakęs L. Adomaitis.
Vyras sako, kad dažnai šeimose tarp vaikų būna jaučiama konkurencija, tad pagalvojęs apie tai, nieko nelaukė ir sukūrė dainą Jokūbui.
„Kai tik gimė Jokūbas, aš supratau, kad kažkada, kai jis jau šnekės, kai bus sąmoningas, dabar jam trys metai, tai jis labai sąmoningas, bus tų klausimų: „Noriu taip, kaip sesė, ar man yra irgi daina?“ ir taip toliau. Aš žinojau, kad jam kils šitas klausimas, tai iš karto, nieko nelaukdamas ir sukūriau dainą „Šviesa spindės tamsoje“, – pasakoja jis.
Linas atskleidė, kad šeima buvo aktyvi šio albumo dalis.
„Savo vokalais prisidėjo tiek Saulė, tiek Jokūbas. Jokūbo ten yra tik viena frazė įrašyta, bet vis tiek vyrukas jau įsiamžino albume. Ir Saulės yra sudainuota viena frazė ir pasakyti gražūs žodžiai dainos pradžioje. Vaikai irgi įsiamžino, tai va taip prisidėjo“, – sakė atlikėjas.
Lino šeima buvo ir pirmieji klausytojai bei patarėjai: „Aišku, jie prisidėjo dar tuo, kad kai tik sukurdavau naują kūrinį, tai kas gi pirmi praklausys, jei ne šeimos nariai? Saulės ir Jokūbo visą laiką būdavo tokia reakcija: „Uždėk dar. Norim dar. Dar kartelį“. Na tai tiesiog visi paklausom ir aš paklausiu: „Na kaip ar patinka?“ ir jie atsako – „Jo tėti, geras bytas. Oi, tėti, čia gražiai“.
„Vaikai patys pradeda dainuoti, bandyti mokintis, o dabar jau pusę albumo, turbūt, mintinai moka“, – juokėsi Linas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!