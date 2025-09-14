Su vėžiu kovojanti Simona Milinytė papasakojo apie savijautą: „Labai prašau maldų“

Apie tai ji papasakojo socialiniame tinkle Facebook, o įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Facebook ji atviravo apie tai, kaip jaučiasi dabar – dieną prieš ji lankėsi raudonojo kilimo renginyje, po kurio teko grįžti į realybę:
„Nors ir vakar buvo nuostabu, tenka grįžti į realybę, kur ir skauda, ir sunku, ir silpna… kada dingsta Holivudinės šviesos, praeina vaistų poveikis – vėl grįžta nepakeliamas skausmas… Deja, nors ir norėčiau sakyti, kad pasveikau, grįžau i raudonus kilimus ir pilnavertišką gyvenimą – taip nėra.
Vienas glamūrinis vakaras buvo lyg poros valandų svajonė, tačiau tai akimirksniu baigėsi. Aš šiuo metu vėl savo dienas leidžiu ligoninėse, kur skubiai tiriami net keli vidaus organai, kurie pradėjo streikuoti, duodantys tokį skausmą, kad tenka klykti net naktį pašokant iš skausmų.“
Prašo maldos
Aktorė taip pat paprašė žmonių melstis už jos sveikatą, nes priešakyje – svarbūs tyrimai:
„Labai prašau maldų – 17-tąją ir 18-tąją dienomis man bus sunkiausios procedūros, biopsijos ir t. t. Bet žinoma – su anestezija, todėl nebijau, o laukiu, nes pagaliau gydytojai galės sustabdyti šiuos pastarosiomis savaitėmis mane nežmoniškai alinančius vidaus organų skausmus. Svarbiausia dabar kuo greičiau rasti kodėl sustreikavo mano svarbiausi organai, nes tai jau kelia pavojų net ir gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms, todėl šiuo metu linksma tikrai nėra.“
Nepaisant to, JAV lietuvė sakė, kad pasiduoti kovoje su liga tikrai neketina.
„Vėl vos eina iškęsti kasdienybę dėl nepaprasto silpnumo ir skausmo, bet tikrai nepasiduodu. Pažiūrėkite – (su stiprių nuskausminamųjų ir komandos pagalba) net buvau ant raudono kilimo!
O dabar – atgal į realybę ir melstis kasdien, kad kita visa savaitę ligoninėse praeitų sėkmingai, atlaikyčiau ir anestezijas, ir tyrimus, ir skausmą gydytojams pavyktų malšinti gerai, kad būtų ateityje ir daugiau gražių raudonų kilimų, ir renginių.“
