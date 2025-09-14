Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Šalims paskelbus apie nedalyvavimą „Eurovizijoje“ – rengėjų atsakas

2025-09-14 10:46 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-14 10:46

„Eurovizija“ gerbs šalių sprendimus dėl dalyvavimo kitų metų dainų konkurse, penktadienį pareiškė jo vadovas, keliems Europos transliuotojams pagrasinus boikotuoti renginį, jei bus leista dalyvauti Izraeliui.

Veidoskaitos specialistė atskleidė, ką išduoda „Eurovizijos“ nugalėtojo veidas: pamatė kiaurai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

„Eurovizija" gerbs šalių sprendimus dėl dalyvavimo kitų metų dainų konkurse, penktadienį pareiškė jo vadovas, keliems Europos transliuotojams pagrasinus boikotuoti renginį, jei bus leista dalyvauti Izraeliui.

7

Pastaruosius dvejus metus renginį supo ginčai dėl Izraelio niokojančio karo Gazos Ruože. Palestiniečių šalininkai prieš Izraelio dalyvavimą konkurse 2024 metais protestavo Malmėje, Švedijoje, o šią gegužę – Bazelyje, Šveicarijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Nyderlandai prisijungė prie augančio sąrašo Europos šalių, grasinančių pasitraukti iš 2026 metų konkurso, turinčio vykti Vienoje, jei Izraeliui vėl bus leista dalyvauti.

Olandų transliuotojas AVROTROS savo pareiškime, kuriame paskelbė apie savo sprendimą, atkreipė dėmesį į „nuolatines ir dideles žmonių kančias Gazoje“.

„Dalyvavimas 2026 metų „Eurovizijos“ dainų konkurse nebus įmanomas, kol Izraelis bus priimamas EBU“, – teigė jis, turėdamas omenyje renginį organizuojančią Europos transliuotojų sąjungą.

„Jei EBU nuspręs nepriimti Izraelio, AVROTROS mielai dalyvaus kitais metais“, – pridūrė jis.

Jų pranešimas pasirodė po to, kai septynis kartus „Eurovizijoje“ pergalę šventusi Airija ketvirtadienį pareiškė, kad nedalyvaus kitąmet, jei tarp dalyvių bus Izraelis.

Gegužės mėnesį Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pareiškė, kad Izraelis ateityje turėtų būti pašalintas.

„Suprantame susirūpinimą“

„Suprantame susirūpinimą ir giliai įsišaknijusias nuomones dėl tebesitęsiančio konflikto Artimuosiuose Rytuose“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė „Eurovizijos“ direktorius Martinas Greenas.

Liepos mėnesį organizacija pranešė, kad šiuo klausimu pradeda konsultacijas su visais EBU, kuri organizuoja dainų konkursą, nariais.

Bus aptarta, „kaip valdome dalyvavimą, geopolitinę įtampą ir kaip kitos organizacijos sprendė panašius iššūkius“.

Šios konsultacijos vis dar tęsiasi, penktadienį sakė M. Greenas.

„Transliuotojai turi laiko iki gruodžio vidurio patvirtinti, ar nori dalyvauti kitų metų renginyje Vienoje“, – sakė jis.

„Kiekvienas narys pats sprendžia, ar nori dalyvauti konkurse, ir mes gerbsime bet kokį transliuotojų sprendimą“, – patikino jis.

„Eurovizija“ yra didžiausias pasaulyje tiesiogiai transliuojamas muzikos renginys. Šių metų renginys Bazelyje pritraukė 166 mln. žiūrovų iš 37 šalių.

Austrijos dainininkas JJ laimėjo šį konkursą, užsitikrindamas Austrijai teisę surengti 2026 metų renginį.

„Politinis instrumentas“

Penktadienį paskelbtame pareiškime olandų transliuotojas AVROTROS savo sprendimą susiejo su beveik dvejus metus trunkančiu Izraelio karu Gazos Ruože.

Per jį žuvo mažiausiai 64 656 palestiniečiai, rodo „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

AVROTROS pasmerkė izraeliečių vykdomą „rimtą spaudos laisvės pažeidimą“, atkreipdamas dėmesį į „tyčinį nepriklausomo tarptautinio nušvietimo neįtraukimą ir daugybę žurnalistų aukų“.

Jis taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi (...) į vėliausią Dainų konkursą“, kuriame užėmė antrąją vietą, teigdama, kad renginys buvo „panaudotas kaip politinis instrumentas“.

„Tai prieštarauja apolitiškam konkurso pobūdžiui“, – pridūrė transliuotojas.

Airijos transliuotojas RTE taip pat pareiškė manantis, kad šalies „dalyvavimas būtų nepagrįstas, atsižvelgiant į nuolatinius ir siaubingus gyvybių praradimus Gazoje“.

Izraelio karas Gazos Ruože prasidėjo po „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengto išpuolio Izraelyje, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Iš 251 per puolimą pagrobto įkaito 47 tebėra Gazoje, įskaitant 25, kurie, pasak Izraelio kariuomenės, yra negyvi.

