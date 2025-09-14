Zelenskis įspėja Europą: „Nelaukite, kol galutinį sprendimą už jus priims dešimtys „Šahedų“

Ukrainiečių dronai smogė Kirišų naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Leningrado regione
Ukrainos nepilotuojamųjų orlaivių pajėgų vadas Robertas Brovdis patvirtino, kad buvo suduotas smūgis Kirišų naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Leningrado srityje.
Apie tai jis paskelbė platformoje „Telegram“.
Vadas pažymėjo, kad Kirišų naftos perdirbimo gamykla yra viena iš penkių didžiausių Rusijoje, besispecializuojančių didelio oktaninio skaičiaus benzino ir visų rūšių degalų gamyboje, o jos metinė produkcija siekia 20 mln. tonų.
Smūgis buvo suduotas rugsėjo 14 d. naktį, jį įvykdė nepilotuojamųjų orlaivių pajėgų (14-ojo pulko) ir specialiųjų operacijų pajėgų padaliniai.
Kaip anksčiau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, Rusijos Oriolo regione esančiame geležinkelyje taip pat įvyko sprogimas, per kurį žuvo du Rusijos nacionalinės gvardijos kariai.
Rumunija kels Rusijos dronų provokacijų klausimą JT Generalinėje Asamblėjoje
Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Țoiu pasmerkė Rusijos dronų provokacijas Rumunijos teritorijoje ir pažadėjo prašyti JT Generalinės Asamblėjos užtikrinti griežtą Maskvai nustatytų sankcijų laikymąsi.
Apie tai ministrė paskelbė socialinių tinklų platformoje „X“.
Ji pažymėjo, kad Rumunijos oro pajėgos perėmė Rusijos droną, pažeidusį šalies oro erdvę netoli Dunojaus.
„Jį sekė du 86-osios oro pajėgų bazės naikintuvai „F-16“, kol po 50 minučių jis paliko mūsų oro erdvę, nepadarydamas jokios žalos, be to, situaciją ore stebėjo ir du sąjungininkų iš Vokietijos naikintuvai „Eurofighter“, – paaiškino O. Ţoiu.
Nors Rumunijos gyventojams joks pavojus negrėsė, tokie Rusijos veiksmai yra „nepriimtini ir neapgalvoti“, pabrėžė ministrė.
Rumunija smerkia Rusijos elgesį ir imasi būtinų priemonių savo suverenitetui ir saugumui apginti, sakė ji ir pridūrė, kad Bukareštas „dėl Rusijos provokacijų, įskaitant šią naujausią iš jų“ nuolat palaiko ryšius su ES ir NATO partneriais ir sąjungininkais.
Užsienio reikalų ministrė taip pat pabrėžė, kad svarbu, jog Europos Sąjunga greitai priimtų 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą ir įgyvendintų „visas NATO operacijos „Rytų sargybinis“ priemones“.
„Rusijos veiksmų klausimą taip pat kelsiu JT Generalinėje Asamblėjoje, ragindama griežtai laikytis tarptautinių sankcijų“, – patikino O. Ţoiu.
Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, šeštadienį rusiškas dronas prasiskverbė maždaug 10 kilometrų į Rumunijos teritoriją ir jos oro erdvėje išbuvo apie 50 minučių.
Zelenskis įspėja Europą: „Nelaukite, kol galutinį sprendimą už jus priims dešimtys „Šahedų“
Po to, kai kaimyninėse Lenkijoje ir Rumunijoje buvo paskelbtas oro pavojus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją plečiant jos pradėtą karą.
Rusijos kariškiai tiksliai žinojo, kur skrenda jų dronai, ir tai nebuvo kokių nors žemesnio rango vadų savivalė, platformoje „Telegram“ rašė V. Zelenskis. „Tai akivaizdi Rusijos vykdoma karo ekspansija“.
Laikantis šio požiūrio, Vakarai turi imtis prevencinių veiksmų. Rusija turi pajusti pasekmes, tvirtino V. Zelenskis.
Jis dar kartą paragino įvesti sankcijas ir muitus Rusijos prekybai, kuriuos nustatė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Tačiau jis teigė, kad taip pat būtina sukurti bendrą saugumo sistemą.
„Nelaukite, kol galutinį sprendimą už jus priims dešimtys „Šahedų“ (dronų) ir balistinių raketų“, – kreipdamasis į europiečius sakė jis.
Ukrainos prezidentas apie sankcijų klausimą jau buvo kalbėjęs savo vakaro vaizdo pranešime. Jis sakė, kad būtina mažinti Rusijos prekybos naftos apimtis, kad sumažėtų ir Rusijos galimybės kariauti.
Šiame kontekste jis gyrė D. Trumpo pasiūlymą dėl bendrų veiksmų prieš Rusiją. „Prašau visų partnerių – Europos, JAV, Didžiojo septyneto ir Didžiojo dvidešimtuko šalių nustoti ieškoti pasiteisinimų, kodėl neturėtų būti įvesta vienokia ar kitokia sankcija“, – sakė jis.