Ukrainos lengvaatletei Jaroslavai Mahučich pasiūlyta įspūdinga suma už pilietybės keitimą

Geriausios Ukrainos lengvaatletės Jaroslavos Mahučich trenerė Tetjana Stepanova atskleidė, kad ir jos auklėtinė gavo pasiūlymą pakeisti atstovaujamą valstybę. Anot T. Stepanovos, į J. Mahučich kreipėsi Kataro atstovai.
Qatar attempted to recruit Ukrainian Olympic high jump champion Yaroslava Mahuchikh for its national team. She firmly declined, emphasizing her unwavering loyalty to Ukraine 🇺🇦. pic.twitter.com/tsFia6VE6h— In Ukraine (@InUKRofficial) September 11, 2025
„Daugybė valstybių norėtų, kad Jaroslava joms atstovautų. Kai buvome Katare, vietiniai mums pasiūlė didžiulę pinigų sumą, kad ten persikeltume, bet mes to nenorėjome. Mylime savo tėvynę ir keltis kitur neplanuojame“, – „Yle Sport“ sakė T. Stepanova.
T. Stepanova tikslios sumos, kuri buvo pasiūlyta J. Mahučich, neįvardijo, bet bent jau Turkija šiemet Jamaikos lengvaatlečius perviliojo pasiūliusi 500 tūkst. JAV dolerių premijas. J. Mahučich yra dar ryškesnė lengvosios atletikos žvaigždė, tad Kataras jai galimai siūlė dar daugiau.
23-ejų J. Mahučich yra dabartinė olimpinė, Europos ir pasaulio čempionė. Ukrainietė jau kitą savaitę Tokijuje (Japonija) sieks apginti pasaulio čempionės titulą.
Pernai Paryžiuje (Prancūzija) ukrainietė atliko geriausią šuolį per visą istoriją, kai įveikė 2,10 m aukštį ir tapo pasaulio rekordininke.
