Išgirdusi jaunikio prašymą nuotaka pakraupo: draugai ragina atšaukti vestuves

Tačiau poroms ne taip įprasta to pareikalauti ir nedaryti išimčių, savo pačių vaikams. Na, viena mama pasijautė siaubingai po to, kai jos sužadėtinis pareiškė, kad jos dukros negalėtų atvykti į vestuves dėl šios priežasties.
Vyras nenori vaikų vestuvėse
Nepaisant artimų santykių su vaikais, kurie jį vadina tėčiu, vyras mano, kad jie turėtų likti namie, kaip rašoma jo būsimos nuotakos „Reddit” paskelbtame pranešime.
Svetainės „Ar esu blogas žmogus” forume mama ieškojo patarimų, kaip geriausiai reaguoti į sukrėstą reikalavimą. Išgirdę visą pasakojimą, daugelis pasiūlė moteriai iš naujo apsvarstyti savo santuoką.
Savo poste mama tvirtino: „Prieš sutikdama savo sužadėtinį Robiną (man 35-eri, jam 37-eri), buvau dviejų mergaičių (šiuo metu joms 12 ir 14 metų) vieniša mama. Mano dukros yra mano prioritetas, tokios buvo nuo pat jų gimimo dienos, ir aš darau viską, ką tik galiu, kad būčiau ir mama, ir tėtis bei galėčiau joms suteikti tikrai stabilų gyvenimą.
Tada pasirodė Robinas ir nuo tos akimirkos, kai jis susipažino su mano dukromis, visiškai jas dievino. Jas netgi vadina savo „kairiąja akimi ir dešiniąja akimi”. Netrukus susituoksime.
Jis nori, kad vestuvėse nebūtų vaikų, ir pažadėjo, kad visi jo šeimos nariai įsipareigotų laikytis šios taisyklės, tačiau kai pasiėmiau savo dukteris apsipirkti ir grįžau namo parodyti jam suknelių, kurias išrinkau vestuvėms, jis nutiko ir nusivedė mane į virtuvę pasikalbėti.”
Būsima žmona nesupranta vyro prašymo
Ji tęsė: „Mačiau, kad kažkas negerai, todėl paklausiau ir jis pasakė, kad mano dukterims taip pat taikoma taisyklė „jokių vaikų”. Pasakiau, kad tai mano vaikai ir jų mama tuokiasi: aišku, kad jie nori būti to dalimi. Jis sakė, kad jei jo šeima sužinos, tai sukels problemų, ir jie apkaltins jį, kad jis yra po padu ir renkasi tarp jų ir manęs.
Pasakiau, kad tai nepriimtina ir kad, kad ir kokios būtų taisyklės, mano dukros visada yra išimtis, jos yra mano dukros! Jis primygtinai reikalavo, kad jos „liktų namie” su aukle, bet aš atsisakiau. Jis sakė, kad tai tik viena diena, o aš išpučiu burbulą, atsakiau, kad tai ne bet kuri diena, o jų mamos ir tėčio vedybų diena.
Jis supyko ir ėmė vaikščioti ratais, sakydamas, kad jis labai stengiasi išlikti ramus ir susikaupęs, bet aš labai sunkinu situaciją. Pasakiau jam, kad tai paskutinis mano atsakymas, ir jis pratrūko ir pasakė, kad aš negerbiu jo ir jo šeimos ir elgiuosi labai savanaudiškai jų atžvilgiu.
Paklausiau, ar jo šeima protestuoja dėl mano vaikų dalyvavimo vien dėl to, kad esu vieniša mama. Jis nutilo ir pasakė, kad žinau, kaip jis juos myli, ir kad stengiuosi suversti kaltę jam, nors čia aš atsisakau bendradarbiauti.”
Paskutiniai jos posto žodžiai: „Jis ne tik nebekalba su manimi, bet ir atsiribojo nuo mergaičių. Dabar jos svarsto, kodėl jų tėtis (jos vadina jį tėčiu) su jomis nekalba. Atvirai kalbant, nesu tikra, ar toks požiūris yra geriausias sprendimas, kadangi matau, kaip jis sureagavo. Ar esu blogas žmogus, kad nepersigalvojau?”
Internautai palaikė moterį
Žmonės greitai nuramino susirūpinusią mamą, kurią ir nusprendė palaikyti, ir keletas taip pat pasiūlė jai iš naujo apsvarstyti savo santykius, rašo mirror.co.uk.
Vienas asmuo rašė: „Pamirškite visas šio nesutarimo detales, tai nesvarbu. Kai nesilaikote sužadėtinio pageidavimų, jis nori įskaudinti jūsų vaikus. Maldauju, kad skirtumėte šiek tiek laiko apsvarstyti, ką tai reikš jūsų dukterims ateityje.”
Antras pridūrė: „Atvirai kalbant, man atrodo, kad reiktų atšaukti vestuves ir kreiptis pagalbos į porų psichologą.”
Kitas sutiko: „Ne, tikiuosi, kad nutrauksite šias sužadėtuves. Jis rodo, kad jūsų dukros nėra svarbios.”
Būsimoji nuotaka atsakė: „Ačiū. Aš vis klausiu savęs, kas čia vyksta. Vis galvoju apie jo žodžius, paskui pažiūriu, kaip jis elgiasi, ir esu tokia sutrikusi.”
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!