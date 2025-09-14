Aktualijų sukrėsta Fausta Marija Leščiauskaitė rėžė atvirai: pirks ginklą

Įrašais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Instagram tinkle ji rašė:
„Nežinau kaip man čia grįžti, nes pastarąsias kelias dienas man pasaulis atrodo tiesiog šlykšti, nesaugi vieta. Man bjauru nuo to, kokį cinizmą, veidmainiškumą, kryptingą žodžių iškraipymą liudijau. Žinote, žinučių apie tai, kad mane reiktų nušauti, pakarti, suvažinėti esu gavusi jei ne šimtus, tai bent dešimtis: visada atsiranda, kas audringai reaguoja į mano nuomonę, kuri pasirodo skirtinga nei jų.
Visada maniau, kad tai tiesiog kažkokie pakampių ligoniai, bet pasirodo, kad šitas man nesuvokiamas žiaurumas yra daug platesnis. Daug didesnis. Ir man kyla daug abejonių, kur aš atvedžiau nekaltą vaiką. Jaučiuosi dėl to labai kalta. Ir jaučiuosi jai meluodama, kai einame gatve ir pasakoju jai, kokie šie žmonės geri, gražūs, įdomūs.
Aš jau seniai savo kailiu patyriau, kad ten, kur žmonės dedasi didžiausios tolerancijos ir laisvės karūnas, slepiasi didžiausias velnias. Niekas iš mano santykių taip nesityčiojo, kaip pirmose eilėse ėję „Pride“ dalyviai, niekas iš mano, kaip moters, buvimo savimi taip nesityčiojo kaip aršios feministės Lietuvos feminiščių grupėje. Nepaisant to, aš visada palaikysiu homoseksualių žmonių lygias teises ir moterų laisvę būti tuo, kuo jos nori būti. Išdidžiai save vadinu feministe ir homoseksualių teisių palaikytoja. Ir vis dėlto, net iš šeimamaršininkų tokių šlykštynių nesu sulaukusi. Tie, kurie moko laisvių ir teisių, dažnai purvinais batais lipa ant kitų nuomonių ir pasirinkimų, įrodinėdami, kad jie teisesni“.
Nori įsigyti ginklą
Fausta Marija pasisakė už ginklus bei išsakė savo nuomonę apie mirties bausmes.
„Aš esu už ginklus. Kaip tik pati ruošiuosi gauti leidimą vieną tokį laikyti ir juo naudotis. Ne tam, kad šaudyčiau į nepatinkančius žmones, o tam, kad galėčiau apginti save ir savo šeimą, jei nebus kito kelio. Ir vis dėlto, niekada nesidžiaugčiau, net jei nušautų tokį padugnę kaip Žemaitaitis. Taip, aš už mirties bausmę diktatoriams, atsakingiems už daugelį mirčių, ir serijiniams žudikams. Bet tame nėra džiaugsmo. Tai žiauri kaina ir tragedija“, – sakė ji.
Garsi moteris paminėjo ir neseniai įvykdytą JAV politinio aktyvisto Charlie Kirk žmogžudystę. Anot jos, dalis visuomenės sureagavo netinkamai:
„Džiaugtis, kad žmogus, pats niekada nieko nenužudęs, buvo nušautas, paliko du mažus vaikus ir jauną žmoną, kurie amžinai akyse matys šitą vaizdą, yra apgailėtinai supuvę, šlykštu ir padugniška. Lygiai taip pat šlykštu yra dėti pakeistas arba patogiose vietose nukirstas jo žodžių citatas. Žinote, kas man atrodo sąžininga? Net kai žmogus nepatinka, nemeluoti. Patikrinti informaciją. Net ne dėl to žmogaus. Dėl savęs. Nes kitaip jus baisiai patogu valdyti. Aš nežinau, kaip man būti socialiniuose tinkluose tarp žmonių, kurie negali būti tarp skirtumų. Nesu nei vienam jūsų asmeniškai parašiusi, kaip jūs turite galvoti. Dalinuosi savo mintimis, kuriose kartais randate kažką sau, kartais – tai ne jūsų. Nenoriu užginčyti jūsų patirčių, bet tai netrukdo man toliau būti šalia savųjų. Man tai atrodė absoliutus normalumas. O dabar...“
