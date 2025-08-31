Fausta Marija su kūdikiu leidosi jau į 4 tolimą kelionę: bijančioms mamoms turi 1 patarimą

Liepos mėnesį Fausta Marija kartu su vyru Matu ir dukrele Pasaka Jūra leidosi į kelionę po Italiją, o grįžusi savo įspūdžiais pasidalijo su naujienų portalu tv3.lt.
Į kelionę leidosi be plano
Įdomu tai, kad Fausta Marija į Italiją keliauja jau apie dvidešimt metų – jos pažintis su šia šalimi prasidėjo dar būnant vaiku. Be to, šiame Europos kampelyje jai yra tekę ir pagyventi, tad kaskart čia sugrįžusi moteris jaučiasi lyg antruose namuose.
„Italijoje yra viskas – ir maistas, ir gamta, ir dideli skirtumai tarp regionų. Kadangi esu čia gyvenusi ilgesnius laiko periodus, labai gerai pažįstu šią šalį, beveik visą esu aplankiusi. Tas savumas, tie skirtumai tarp skirtingų regionų mane labai traukia. Kita vertus, nemanau, kad egzistuoja žmogus, kuris nemėgsta Italijos“, – šyptelėjo ji.
Šįkart Fausta Marija į Italiją išvyko automobiliu, o kartu keliavo ne tik vyras, dukrelė, bet ir šeimos keturkojis. Tiesa, šįkart Simaičių kelionė buvo be plano – rezervavo tik nakvynę Dolomituose, o toliau – kur kelias ir nuotaika nuves.
„Praėjusį rudenį visi kartu jau lankėmės Dolomituose ir labai norėjome čia sugrįžti. Tad kelionę pradėjome nuo šios vietos, o vėliau, visiškai netikėtai, nusprendėme važiuoti į mano mylimą Ligūrijos regioną. Atvykome šalia Genujos, o tuomet spontaniškai nusprendėme keliauti į Pjemontą – vynuogynų ir trumų ieškojimo vietas“, – pasakojo pašnekovė.
Dvidešimt metų po Italiją keliaujančiai Faustai Marijai šios vietos nebuvo naujos – visas jas ji jau buvo aplankiusi anksčiau. Tačiau didžiausia naujove jai ir visai šeimai šioje išvykoje buvo trumų medžioklė.
„Pagalvojome, kad ši patirtis turėtų būti įdomi, o ypač ieškant trumų su šuniuku. Tai išties paliko didelį įspūdį – ta medžioklė, jausmas juos suradus ir paskui tarkuojant ant įvairių pastos patiekalų. Ši patirtis buvo išties išskirtinė, bet galiu pasakyti, kad mus visą kelionę lydėjo maži stebuklai.
Pavyzdžiui, sezono viduryje mums pavyko už prieinamą kainą išsinuomoti laisvą butą ant uolos ir su vaizdu į jūrą. Šokinėjome nuo tų uolų į žydrą vandenį, – šyptelėjo Fausta Marija. – O žmonės buvo labai mieli mūsų vaikui – vienas šefas vis nešė jai gėlytes, pjaustė širdelės formos vaisius, kad tik jai būtų smagu. Taigi, daug šiltų atsiminimų.“
Mėgaujasi tolimomis kelionėmis su dukra
Pokalbiui pasisukus apie keliones su mažamete dukra, Fausta Marija atvira – stebisi, kai kiti žmonės klausia, ar ji to nebijo. Pasak moters, nemalonių kuriozų išvykose išties gali nutikti, bet viskas priklauso nuo požiūrio ir nusiteikimo.
„Prisimenu, kad vienoje kelionėje dukrai buvo sukilusi temperatūra. Taip, svetima šalis, mažas vaikas, bet aš tikrai neprisimenu to kaip tragiškos patirties. Yra buvę ir taip, kad važiuojant į viešbutį paaiškėja, jog jis yra atšaukiamas. Na, išsitrauki telefoną, išsinuomoji naują ir tiek. Viskas priklauso nuo to, kaip žiūri į dalykus. Man kasdienybė yra sunkesnė, nei kelionės su vaiku“, – įsitikinusi F. M. Leščiauskaitė-Simaitė.
Fausta Marija džiaugiasi, kad kelionių metu dukros nuotaika taip pat būna linksma ir pakili. Tačiau moteris pabrėžia – vaikas gerai jaučiasi tada, kai ir patys tėvai yra atsipalaidavę.
„Nesakau, kad mums lengva automobilyje daryti dukrai šokių ir dainų festivalį. Nelengva, bet mes su vyru vis pasikeičiame, kad jai būtų linksma. Kasdienybėje kartais sušlubuoja fantazija ir sunku sugalvoti, ką naujo jai parodyti, o kelionėse gaunasi toks natūralus ir smagus gyvenimo rodymas. Be to, keliaujame į tokias vietas, kurios yra draugiškos vaikams. Šios kelionės metu ji netgi pirmą kartą susirado draugių – šiek tiek vyresnės mergaitės mokė ją vaikščioti, dalijosi žaislais“, – pasidžiaugė moteris.
Nors vis dar gajus stereotipas, kad keliaujant su vaikais labiau pavargsti nei pailsi, Faustos Marijos pavyzdys įrodo priešingai. Ketvirtą kartą su vienerių metų dukra į kelionę išvykusi moteris sako, kad net ir keliaujant su mažyliu lieka laiko ne tik šeimos akimirkoms, bet ir poilsiui bei nuoširdžiam pasimėgavimui kelione.
„Žinoma, čia didelį vaidmenį vaidina ir tėtis, nes kelionėse jis visada būna kartu, priešingai nei kasdienybėje. Bet aš tikrai nesu iš tų žmonių, kurie sako, kad vaikų niekur vežtis nereikia, nes tuomet tik dirbi ir viskas. Be abejo, su vaiku mes labiau pavargstame nei be jo, bet tikrai turime ir tylos, ir poilsio akimirkų.
Nemanau, kad keliauti su vaikais yra vargas. Žinoma, nežinau, ką sakyčiau, jei vaikų būtų daugiau, bet dabar mano patirtis tokia, kad su vienu vaiku tikrai galima kokybiškai pakeliauti“, – dalijosi pašnekovė.
Kitoms mamoms – svarbus patarimas
O ką Fausta Marija galėtų patarti mamos, norinčioms, bet galbūt nesiryžtančioms keliauti su mažamečiu vaiku? Moteris turi vieną svarbų patarimą – atsipalaiduoti ir nekrauti penkių lagaminų visiems gyvenimo atvejams.
„Keliaujant tikrai nereikia turėti daug daiktų ar būti apie viską pagalvojus, nes juk viską galima nusipirkti, o gydytojai svetur, manau, moka padėti taip pat, kaip ir pas mus. Tad reikia mažiau stresuoti. Mamos dažnai manęs klausia – ką daryti, jei vaikas nemėgsta sėdėti kėdutėje?
Mūsų dukra irgi nemėgsta, bet mes tiesiog žaidžiame, ieškome būdų ją pralinksminti, išsitraukiame kokią dėžutę ir panaudojame ją dvidešimt skirtingų būdų. Man atrodo, kad fantazija ir atsipalaidavimas yra pagrindiniai dalykai, kuriuos rekomenduočiau“, – patarimais dalijosi Fausta Marija.
Ne paslaptis, kad renkantis kelionės kryptį vienas iš svarbiausių aspektų yra finansinė pusė. Anot Faustos Marijos, Italija, lyginant su Lietuva, vienais atžvilgiais yra pigesnė, o kitais – brangesnė.
„Jei Italijoje norisi prabangos, tai ji yra arti neįkandamos. Pavyzdžiui, atostogų periodui galiu sau leisti išsinuomoti prabangų viešbutį Vilniuje, bet Italijoje – nebūtinai. Lygiai taip pat ir su restoranais – Lietuvoje net ir mažas pajamas turintys žmonės pasitaupę gali leisti sau per metus kartą ar du nueiti į prabangų restoraną. O Italijoje vakarienė šefų-žvaigždžių restoranuose gali kainuoti ir pusantro tūkstančio dviem žmonėms.
Prabanga šioje šalyje yra labai brangi, bet čia pigesni kasdieniai malonumai – paprastesni, bet skanūs pietūs, po 1.20 euro kainuojantys espresso puodeliai. Taigi, Lietuvoje paprastas bazinis gyvenimas kainuoja daug, o prabanga – pakankamai pigiai. Tuo tarpu Italijoje – atvirkščiai“, – savo pastebėjimais pasidalijo F. M. Leščiauskaitė-Simaitė.
