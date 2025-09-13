Kalendorius
Nužudyto Charlie Kirk našlė pasidalijo kadrais iš atsisveikinimo: veria širdį

2025-09-13 10:41
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 10:41

Po Charlie Kirk nužudymo jo žmona Erika Kirk pasidalijo širdį veriančiais kadrais.

Charlie Kirk
7

Po Charlie Kirk nužudymo jo žmona Erika Kirk pasidalijo širdį veriančiais kadrais.

1

Savo socialinio tinklo Instagram paskyroje našlė pasidalijo nuotraukomis iš atsisveikinimo su savo vyru.

Charlie Kirk žmona Erika pasidalijo širdį veriančiais kadrais
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Charlie Kirk žmona Erika pasidalijo širdį veriančiais kadrais

Ten ji rašė:

„Pasaulis yra blogas.

Bet mūsų Gelbėtojas. Mūsų Viešpats. Mūsų Dievas. Jis... Jis toks geras. Niekada neturėsiu žodžių. Niekada.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios našlės verksmo garsas aidi per visą šį pasaulį kaip kovos šauksmas.

Net neįsivaizduoju, ką visa tai reiškia. Bet, mažuti, žinau, kad tu žinai, ir mūsų Viešpats taip pat.

Jie neįsivaizduoja, ką ką tik uždegė šioje žmonoje. Jei jie manė, kad mano vyro misija dabar didelė... tu neįsivaizduoji. Jūs. Visi jūs. Niekada. Niekada. Pamirškite mano vyrą @charliekirk1776 Aš tuo pasirūpinsiu.

Ilsėkis mūsų Viešpaties glėbyje, mažuti, kai Jis apgaubia tave žodžiais, kuriuos, žinau, tavo širdis visada stengėsi išgirsti: „Gerai, mano gerasis ir ištikimasis tarne.“

Buvo nušautas renginyje

C. Kirkas buvo pašautas per viešą renginį Jutos slėnio universitete – tai buvo pirmasis šio rudens „Turning Point USA“ turo „The American Comeback Tour“ sustojimas. Viena kulka jį mirtinai sužeidė scenoje. Nors vyras buvo skubiai nugabentas į ligoninę, medikams jo išgelbėti nepavyko, pranešė ABCnews.

Šią tragediją apibūdinant kaip „politinę žmogžudystę“, reakcija pasiekė ir aukščiausią lygį. Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle paskelbė:

„Didysis, net legendinis Charlie Kirkas – miręs. Niekas geriau nesuprato Amerikos jaunimo širdies nei Charlie. Jį mylėjo ir gerbė VISI, ypač aš. Dabar jo nebėra tarp mūsų. Melania ir aš reiškiame gilią užuojautą jo nuostabiai žmonai Erikai bei šeimai. Charlie, mes tave mylime!“

