Po Charlie Kirk nužudymo – jautri žmonos kalba: prisiminė dukros žodžius

„Jūs net neįsivaizduojate, kokią ugnį uždegėte šioje žmonoje, – našlės rauda skambės po visą pasaulį kaip kovos šauksmas“, – sakė Erika Kirk, nužudyto konservatyvaus komentatoriaus Charlie Kirko žmona, savo pirmoje viešoje kalboje po vyro nužudymo.
„Visiems, kurie šį vakarą klausosi visoje Amerikoje – judėjimas, kurį sukūrė mano vyras, nemirs. Jis nesibaigs, aš neleisiu tam įvykti... Mes visi neleisime tam įvykti“, – kalbėjo E. Kirk. – „Niekas niekada nepamirš mano vyro vardo, ir aš užtikrinsiu, kad taip būtų.“
Dėkojo Trumpui
Ji padėkojo gelbėtojams, tyrėjams, taip pat prezidentui Donaldui Trumpui ir viceprezidentui JD Vance’ui už palaikymą po tragiškos žmogžudystės, pranešė „abcnews“.
„Pone prezidente, mano vyras jus mylėjo. Ir jis žinojo, kad jūs mylėjote jį taip pat“, – sakė ji, sulaikydama ašaras. – „Jūsų draugystė jam buvo ypatinga. Jūs puikiai jį palaikėte, kaip ir jis jus.“
Prisiminė dukros žodžius
Charlie Kirkas buvo dviejų mažų vaikų – vienerių metų sūnaus ir trejų metų dukters – tėvas. Erika prisiminė jautrų pokalbį su dukra.
„Kai vakar grįžau namo, dukrytė puolė man į glėbį ir pasakė: „Mamyte, aš pasiilgau tavęs.“ Atsakiau: „Aš irgi tavęs pasiilgau, mažyle.“ Tada ji paklausė: „Kur tėtis?“ Ką gali pasakyti trejų metų vaikui? Pasakiau: „Mažyle, tėtis tave labai myli. Nesijaudink. Jis išvykęs į komandiruotę su Jėzumi, kad galėtų pasirūpinti tavo mėlynių biudžetu.“
Buvo nušautas
C. Kirkas buvo pašautas per viešą renginį Jutos slėnio universitete – tai buvo pirmasis šio rudens „Turning Point USA“ turo „The American Comeback Tour“ sustojimas. Viena kulka jį mirtinai sužeidė scenoje. Nors vyras buvo skubiai nugabentas į ligoninę, medikams jo išgelbėti nepavyko.
Šią tragediją apibūdinant kaip „politinę žmogžudystę“, reakcija pasiekė ir aukščiausią lygį. Prezidentas D. Trumpas socialiniame tinkle paskelbė:
„Didysis, net legendinis Charlie Kirkas – miręs. Niekas geriau nesuprato Amerikos jaunimo širdies nei Charlie. Jį mylėjo ir gerbė VISI, ypač aš. Dabar jo nebėra tarp mūsų. Melania ir aš reiškiame gilią užuojautą jo nuostabiai žmonai Erikai bei šeimai. Charlie, mes tave mylime!“
Jutos gubernatorius Spenceris Coxas, penktadienį pranešęs apie įtariamojo sulaikymą, taip pat paminėjo žuvusiojo artimuosius.
„Noriu ypatingai padėkoti Charlie Kirko šeimai – Erikai, jo tėvams, vaikams. Mąstykime apie juos, kai sieksime teisingumo šioje byloje“, – sakė gubernatorius.
E. Kirk, buvusi „Mis Arizona USA“ ir universiteto krepšinio žaidėja, šiuo metu studijuoja doktorantūroje Biblijos studijas Liberty universitete. Pagal jos oficialią biografiją, ji yra tikėjimu grįstos drabužių linijos „Proclaim“ įkūrėja, tinklalaidės „Midweek Rise Up“ vedėja ir dviejų nevyriausybinių organizacijų steigėja. Erika taip pat dažnai lydėdavo vyrą viešuose renginiuose bei pasirodymuose.
