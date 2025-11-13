Monika Falcon nenustoja kaitinti gerbėjų kraujo: paviešino įrašą iš baseino

Įrašą ji paviešino socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nustebino gerbėjus
Instagram vaizdo įraše Mokina vilkėjo spalvotą dviejų dalių maudymosi kostiumėlį, išryškinantį nepriekaištingą figūrą.
Akį traukė ir jos papuošalai: perlinis kaklo papuošalas ir elegantiški perliniai auskarai.
Prie akimirkų operos solistė rašė:
„Mano perliniai papuošalai tinka ir į pirtį, ir į puotą.“
