Monika Falcon nenustoja kaitinti gerbėjų kraujo: paviešino įrašą iš baseino

2025-11-13 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-13 20:35

Operos solistė Monika Falcon nevengia lepinti gerbėjų žaviais, gundančiais kadrais. Šįkart moteris pasidalijo vaizdo įrašu iš baseino, kuriame užfiksuota išpuoselėta figūra.

4

Įrašą ji paviešino socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Monika Falcon
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Monika Falcon

Nustebino gerbėjus

Instagram vaizdo įraše Mokina vilkėjo spalvotą dviejų dalių maudymosi kostiumėlį, išryškinantį nepriekaištingą figūrą.

Akį traukė ir jos papuošalai: perlinis kaklo papuošalas ir elegantiški perliniai auskarai.

Prie akimirkų operos solistė rašė:

„Mano perliniai papuošalai tinka ir į pirtį, ir į puotą.“

