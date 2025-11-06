 
TV3 naujienos > Žmonės

Monika Falcon kaitina gerbėjų kraują: karštame kadre – išpuoselėtas kūnas

2025-11-06 18:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 18:56

Elegancija ir moteriškumu alsuojanti operos solistė Monika Falcon lepina sekėjus karštais kadrais.

Monika Falcon (nuotr. asm. archyvo)
17

Elegancija ir moteriškumu alsuojanti operos solistė Monika Falcon lepina sekėjus karštais kadrais.

3

Šįkart moteris tokiu kadru pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Monika Falcon
FOTOGALERIJA. Monika Falcon

Paviešino karštą kadrą

Moteris nuotraukoje užfiksuota žiūrinti į ekraną, plaukus perimetusi per šoną. Jos kaklą puošia blizganti grandinėlė su pakabuku. Kadre ji taip pat demonstruoja išpuoselėtą figūrą.

Prie akimirkos Monika rašė Elvio Preslio žodžiais:

„Take my hand, take my whole life too.“

bigmaku dieta
bigmaku dieta
2025-11-06 19:10
Tokia pliurza daug reikalu ispuoselet
Atsakyti
Prajuokinot
Prajuokinot
2025-11-06 19:13
išpuoselėtas...!
Atsakyti
