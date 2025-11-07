46-erių moteris papasakojo, kaip išlaiko stulbinančią figūrą: nevengia 1 lietuvių mėgstamo produkto

„Liberty X“ žvaigždė, 46-erių Michelle, atskleidė, kaip jai pavyksta išlaikyti ištvermę ir nepriekaištingą figūrą – interviu su Daily Mail ji pasakojo apie savo mitybos bei treniruočių rutiną.
Anksčiau ji yra kovojusi su dietinių tablečių priklausomybe paauglystėje, tačiau dabar rado sveiką būdą palaikyti formą.
Atskleidė sporto įpročius
Michelle pasakoja, kad jos diena prasideda 6 valandą ryto – vyras Hugh Hanley atneša jai kavos į lovą. Po to, kai paruošia vaikus – 13-metę Faith ir 10-metį AJ – į mokyklą, ji keliauja į sporto salę dviem valandoms rytinio pasninko kardio treniruotei.
„Man patinka intensyvios treniruotės,“ – sakė Michelle. – „Man patinka, kai aplink yra žmonių – tada labiau stengiesi.“
Jos mėgstamiausios kardio treniruotės – tai viso kūno HIIT programa ir energingas užsiėmimas, jungiantis atletinius bei kovos menų judesius.
Michelle taip pat užtikrina, kad įtrauktų jėgos treniruotes – ji kilnoja svorius du kartus per savaitę.
Ką valgo?
Po sporto ateina mėgstamiausias dienos metas – pusryčiai. Dainininkė dažniausiai renkasi liesą jogurtą su šaldytomis uogomis, be kalorijų skonio lašais ir baltymų batonėliu.
„Pusryčiai – mano mėgstamiausias patiekalas, todėl pasidarau didelę porciją,“ – sako Michelle. Pietums ji renkasi lengvesnį maistą – vaisius arba vištienos krūtinėlę su salotomis.
Buvimas augintinių šeimininke taip pat padeda išlikti aktyviai – dienos metu Michelle vedžioja savo šunis Skye ir Bella.
Saldumo poreikį ji patenkina popiet – pasilepina „Diet Coke“ ir baltymų batonėliu, o vakare neretai paragauja vaikų pietų likučių.
Vakarienę Michelle valgo vėliau, kai po darbo grįžta vyras. Dažniausiai tai – kepta bulvė su liesa malta mėsa ir padažu.
„Mes valgome bulves su kiekviena vakariene,“ – pasakojo ji. – „Tai geriausias angliavandenis – mažiausiai cukraus, mažiausiai kalorijų.“
Ji pridūrė, kad šeima stengiasi žuvį valgyti bent du kartus per savaitę.
