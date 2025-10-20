Po gandų apie „patobulintą“ figūrą – mįslinga gimnastikos legendos žinutė

Kurį laiką sklinda gandai, kad S. Biles pasinaudojo plastikos chirurgo paslaugomis ir pasididino krūtinę. Pati gimnastė naujausia mįslinga žinute dar labiau pakurstė šias kalbas.
„Pirmas mano salto per šiuos metus: naujuose namuose su naujais (vyšnių simbolis – aut. past.“), – rašė S. Biles, o jos gerbėjai padarė išvadą, kad vyšnios simbolizavo jos padidintą krūtinę.
Simone Biles celebrates the completion of her $3M Texas home in new post:
“First flip – in a year – at the new house – with new 🍒” pic.twitter.com/41ITuMhAntREKLAMA— Glock Topickz (@Glock_Topickz) October 17, 2025
S. Biles kartu su vyru – NFL futbolininku Jonathanu Owensu – prieš kurį laiką įsigijo 3 mln. JAV dolerių vertės nekilnojamąjį turtą Teksase (JAV). Po 2 metus vykusių statybų darbų, panašu, namas ten jau yra paruoštas gyvenimui.
S. Biles pernai Paryžiaus olimpiadoje iškovojo net 4 medalius: auksą komandinėse varžybose, daugiakovėje ir atraminiuose šuoliuose bei sidabrą – laisvuosiuose pratimuose. Skaičiuojant per karjerą laimėtus olimpinius ir pasaulio čempionato medalius, S. Biles yra tituluočiausia visų laikų gimnastė.
„Dėl karjeros pabaigos noriu apsispręsti pati. Nenoriu atsidurti tokioje situacijoje, kai gydytojai tau liepia baigti karjerą. Jei Paryžiaus olimpiada buvo mano karjeros pabaiga, tai tokiu atsisveikinimu aš būčiau patenkinta“, – anksčiau kalbėjo S. Biles.
Tiesa, 2028 m. olimpiada vyks S. Biles gimtinėje JAV, kas neabejotinai pridėtų motyvacijos tęsti karjerą, todėl galutinio sprendimo gimnastė dar nėra priėmusi.
