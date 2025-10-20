Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Po gandų apie „patobulintą“ figūrą – mįslinga gimnastikos legendos žinutė

2025-10-20 22:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 22:41

Viena geriausių visų laikų gimnasčių – 28-erių amerikietė Simone Biles – karjeros pabaigos dar nepaskelbė, bet fanai spėlioja, kad jos aukščiausio lygio varžybose jau nebematysime.

Simone Biles | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Viena geriausių visų laikų gimnasčių – 28-erių amerikietė Simone Biles – karjeros pabaigos dar nepaskelbė, bet fanai spėlioja, kad jos aukščiausio lygio varžybose jau nebematysime.

REKLAMA
0

Kurį laiką sklinda gandai, kad S. Biles pasinaudojo plastikos chirurgo paslaugomis ir pasididino krūtinę. Pati gimnastė naujausia mįslinga žinute dar labiau pakurstė šias kalbas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmas mano salto per šiuos metus: naujuose namuose su naujais (vyšnių simbolis – aut. past.“), – rašė S. Biles, o jos gerbėjai padarė išvadą, kad vyšnios simbolizavo jos padidintą krūtinę.

REKLAMA
REKLAMA

S. Biles kartu su vyru – NFL futbolininku Jonathanu Owensu – prieš kurį laiką įsigijo 3 mln. JAV dolerių vertės nekilnojamąjį turtą Teksase (JAV). Po 2 metus vykusių statybų darbų, panašu, namas ten jau yra paruoštas gyvenimui.

S. Biles pernai Paryžiaus olimpiadoje iškovojo net 4 medalius: auksą komandinėse varžybose, daugiakovėje ir atraminiuose šuoliuose bei sidabrą – laisvuosiuose pratimuose. Skaičiuojant per karjerą laimėtus olimpinius ir pasaulio čempionato medalius, S. Biles yra tituluočiausia visų laikų gimnastė.

REKLAMA
REKLAMA

„Dėl karjeros pabaigos noriu apsispręsti pati. Nenoriu atsidurti tokioje situacijoje, kai gydytojai tau liepia baigti karjerą. Jei Paryžiaus olimpiada buvo mano karjeros pabaiga, tai tokiu atsisveikinimu aš būčiau patenkinta“, – anksčiau kalbėjo S. Biles.

Tiesa, 2028 m. olimpiada vyks S. Biles gimtinėje JAV, kas neabejotinai pridėtų motyvacijos tęsti karjerą, todėl galutinio sprendimo gimnastė dar nėra priėmusi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų