KAM ir kariuomenės atstovų akibrokštą Giedrimas Jeglinskas palygino su „spjūviu į veidą“

„Ministerija nutarė politikuoti, nepasirodė. Valstybės lygmens reikalai sprendžiami yra ambicijomis, o ne darbais. Tai čia iš tikro yra spjūvis ne tiktai komitetui, visam Seimui, bet ir visiems Lietuvos žmonėms į veidą“, – žurnalistams po posėdžio kalbėjo G. Jeglinskas.
NSGK turėjo aptarti rudenį Baltarusijoje vyksiančias karines pratybas „Zapad“, trijų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų pirkimą bei atsakingų institucijų nuveiktus darbus po to, kai į šalį vasarą įskrido du „Gerbera“ dronai.
G. Jeglinsko teigimu, posėdis buvo gana sėkmingas, nes Antrojo operatyvinių tarnybų departamento atstovai pristatė informaciją apie „Zapad“ pratybas, tiesa, kitais klausimas diskusija vyko tik tarp komiteto narių, nes nei Krašto apsaugos ministerijos, nei kariuomenės atstovai posėdyje nedalyvavo.
Vienas iš komiteto narių socialdemokratas Juozas Olekas sakė, jog kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro nedalyvavimui yra „rimta priežastis“.
„Šiandien vyksta NATO kariuomenės vadų susitikimas. Tai aš manau, kad labai rimta priežastis dėl ko vadas negalėjo atvykti, o mums svarbu, jog kariuomenė iš tikrųjų pristatytų savo poziciją. Tai galbūt ministrė irgi galėjo, bet, man atrodo, kad svarbiausia yra kariuomenės vado buvimas“, – kalbėjo jis.
NATO valstybių narių karinių pajėgų vadai vaizdo ryšiu trečiadienį planuoja aptarti su Ukraina ir taikos derybomis susijusius klausimus.
Pasak NSGK narių, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir kariuomenės atstovai atsakyti į trečiadieniui paruoštus klausimus bus kviečiami kitame komiteto posėdyje rugsėjo 3 dieną.
