TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis: Rusija telkia pajėgas pietinėje fronto linijoje

2025-08-21 11:28 / šaltinis: BNS
2025-08-21 11:28

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija telkia karius palei pietinę fronto liniją Zaporižios srityje, kurią Maskva skelbė aneksavusi.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

3

„Zaporižia: priešas stiprinasi“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.

„Matome, kad jie ir toliau perkelia dalį savo karių iš Kursko krypties į Zaporižią“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Ukraina išbandė tolimojo nuotolio sparnuotąją raketą „Flamingo“, galinčią smogti 3 tūkst. km atstumu, sakė V. Zelenskis.

„Raketa buvo sėkmingai išbandyta. Šiuo metu tai sėkmingiausia mūsų raketa – ji gali nuskrieti 3 tūkst. kilometrų, o tai svarbu“, – teigė jis.

Pasak V. Zelenskio, masinė šių raketų gamyba gali būti pradėta vasarį. 

