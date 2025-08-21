Volodymyras Zelenskis: Rusija telkia pajėgas pietinėje fronto linijoje

„Zaporižia: priešas stiprinasi“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį žurnalistams pateiktuose komentaruose.
„Matome, kad jie ir toliau perkelia dalį savo karių iš Kursko krypties į Zaporižią“, – pridūrė jis.
Tuo metu Ukraina išbandė tolimojo nuotolio sparnuotąją raketą „Flamingo“, galinčią smogti 3 tūkst. km atstumu, sakė V. Zelenskis.
„Raketa buvo sėkmingai išbandyta. Šiuo metu tai sėkmingiausia mūsų raketa – ji gali nuskrieti 3 tūkst. kilometrų, o tai svarbu“, – teigė jis.
Pasak V. Zelenskio, masinė šių raketų gamyba gali būti pradėta vasarį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!