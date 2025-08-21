Ukraina išbandė naują raketą: gali smogti už 3 000 km

„Raketos bandymai buvo sėkmingi. Šiuo metu tai sėkmingiausia mūsų raketa – ji gali nuskrieti 3 000 kilometrų, o tai labai svarbu“, – ketvirtadienį paskelbtuose komentaruose žurnalistams teigė jis žurnalistams.
Šalyje gaminami ilgojo nuotolio ginklai yra labai svarbūs Ukrainos gynybos strategijos atžvilgiu, nes, Rusijos antpuolių skaičiui didėjant, Vakarų partneriai tinkamą ginkluotę tiekia vangiai.
2024 m. lapkritį V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina pagamino pirmąjį šimtuką nuosavų raketų.
Nuo to laiko Ukraina toliau didina vietinę ginklų gamybą. Anot žinių portalo „Kyiv Independent“, balandžio 16 d. V. Zelenskis sakė, kad daugiau nei 40 proc. fronto linijoje naudojamų ginklų, įskaitant daugiau kaip 95 proc. kovinių bepiločių orlaivių, dabar gaminama Ukrainoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!