Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina išbandė naują raketą: gali smogti už 3 000 km

2025-08-21 11:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 11:08

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina išbandė ilgojo nuotolio kruizinę raketą „Flamingas“, galinčią smogti taikiniams 3 000 kilometrų atstumu, paaiškindamas, kad masinė šių raketų gamyba gali būti pradėta vasarį.

Ukrainos kariuomenės pajėgų puolimas Bachmute (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina išbandė ilgojo nuotolio kruizinę raketą „Flamingas“, galinčią smogti taikiniams 3 000 kilometrų atstumu, paaiškindamas, kad masinė šių raketų gamyba gali būti pradėta vasarį.

REKLAMA
0

„Raketos bandymai buvo sėkmingi. Šiuo metu tai sėkmingiausia mūsų raketa – ji gali nuskrieti 3 000 kilometrų, o tai labai svarbu“, – ketvirtadienį paskelbtuose komentaruose žurnalistams teigė jis žurnalistams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalyje gaminami ilgojo nuotolio ginklai yra labai svarbūs Ukrainos gynybos strategijos atžvilgiu, nes, Rusijos antpuolių skaičiui didėjant, Vakarų partneriai tinkamą ginkluotę tiekia vangiai.

REKLAMA
REKLAMA

2024 m. lapkritį V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina pagamino pirmąjį šimtuką nuosavų raketų.

Nuo to laiko Ukraina toliau didina vietinę ginklų gamybą. Anot žinių portalo „Kyiv Independent“, balandžio 16 d. V. Zelenskis sakė, kad daugiau nei 40 proc. fronto linijoje naudojamų ginklų, įskaitant daugiau kaip 95 proc. kovinių bepiločių orlaivių, dabar gaminama Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusija pastebėta besiruošianti branduolinės raketos bandymui artimiausiomis dienomis (nuotr. Telegram)
Ukraina: Rusija rengia branduolinės raketos bandymą (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų