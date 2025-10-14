„EA7 Emporio Armani“ vargo Miunchene prieš dvikovą su „Žalgiriu“

Pirmojoje mačo dalyje Milano komanda dar pirmavo, bet didesnio pranašumo įgyti nepavyko – maksimaliai jis siekė 7 taškus – 35:28. Vėliau puolimas gerokai suprastėjo, tad „Bayern“ perėmė iniciatyvą.
7 taškus be atsako pelnė šeimininkai, o įsitraukęs Nielsas Giffey'us didino „Bayern“ persvarą – 42:37. Lorenzo Brownas ir Devinas Bookeris išlaikė intrigą pakurstytą ir tirpdė deficitą (46:49), tačiau žodį darė Vladimiras Lučičius ir Andreasas Obstas – 54:46.
Laiko dar buvo, tačiau Kamaras Baldwinas ir V.Lučičius dėjo tašką rungtynėse.
V.Lučičius buvo „Bayern“ vedlys, pelnęs 15 taškų, atkovojęs 5 kamuolius ir rinkęs 24 naudingumo balą. A.Obsto sąskaitoje – 14 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai.
Taip pat Miuncheno klubui Kamaras Baldwinas riko 11 taškų, N.Giffey‘us – 8, Isiaha Mike‘as – 7.
Milano ekipai dviženklį rezultatyvumą rinko tik Devinas Bookeris (11 tšk., 12 atk. kam., 27 n.b.) bei Shavonas Shieldsas (10 tšk.).8 taškai – Lorenzo Browno sąskaitoje, 7 – A.Brookso, po 4 – Nico Manniono, Leandro Bolmaro ir Quinno Elliso.
Juodas mačas tai buvo Marko Guduričiui, kuris pelnė 3 taškus (1/5 metimai), 4 kartus klydo ir prasižengė ir rinko minus 6 naudingumo balus.
Milano ir „Žalgirio“ akistata vyks ketvirtadienį.
