  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ vargo Miunchene prieš dvikovą su „Žalgiriu“

2025-10-14 23:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 23:29

Milano „EA7 Emporio Armani“ (1/3) komanda netrukus atvyks į Kauną, o prieš tai Eurolygos mače Miunchene 53:64 (14:16, 19:12, 7:18, 13:18) krito prieš Miuncheno „Bayern“ (2/2) klubą.

Milano ekipa klupo (Scanpix nuotr.)

Milano ekipa klupo (Scanpix nuotr.)

0

Pirmojoje mačo dalyje Milano komanda dar pirmavo, bet didesnio pranašumo įgyti nepavyko – maksimaliai jis siekė 7 taškus – 35:28. Vėliau puolimas gerokai suprastėjo, tad „Bayern“ perėmė iniciatyvą.

7 taškus be atsako pelnė šeimininkai, o įsitraukęs Nielsas Giffey'us didino „Bayern“ persvarą – 42:37. Lorenzo Brownas ir Devinas Bookeris išlaikė intrigą pakurstytą ir tirpdė deficitą (46:49), tačiau žodį darė Vladimiras Lučičius ir Andreasas Obstas – 54:46.

Laiko dar buvo, tačiau Kamaras Baldwinas ir V.Lučičius dėjo tašką rungtynėse.

V.Lučičius buvo „Bayern“ vedlys, pelnęs 15 taškų, atkovojęs 5 kamuolius ir rinkęs 24 naudingumo balą. A.Obsto sąskaitoje – 14 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai.

Taip pat Miuncheno klubui Kamaras Baldwinas riko 11 taškų, N.Giffey‘us – 8, Isiaha Mike‘as – 7.

Milano ekipai dviženklį rezultatyvumą rinko tik Devinas Bookeris (11 tšk., 12 atk. kam., 27 n.b.) bei Shavonas Shieldsas (10 tšk.).8 taškai – Lorenzo Browno sąskaitoje, 7 – A.Brookso, po 4 – Nico Manniono, Leandro Bolmaro ir Quinno Elliso.

Juodas mačas tai buvo Marko Guduričiui, kuris pelnė 3 taškus (1/5 metimai), 4 kartus klydo ir prasižengė ir rinko minus 6 naudingumo balus.

Milano ir „Žalgirio“ akistata vyks ketvirtadienį.

