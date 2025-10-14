Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Ispanijos futbolo rinktinė užtikrintai žengia link vietos Pasaulio taurėje

2025-10-14 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 23:35

Ispanijos futbolo rinktinė tęsia kovą dėl patekimo į 2026 m. Pasaulio taurės turnyrą.

Mikelis Merino | Scanpix nuotr.

Mikelis Merino | Scanpix nuotr.

0

Ketvirtose atrankos rungtynėse Ispanija4:0 susitvarkė su Bulgarijos rinktine.

Ispanijos rinktinė priekyje atsidūrė po užsitęsusio kampinio. Kamuolys galiausiai pasiekė Mikelį Merino, o šis galva nukreipė jį į Bulgarijos rinktinės vartus.

Po pertraukos M. Merino dar kartą nuginklavo varžovų vartininką. Ir šį kartą jis tai padarė smūgiu galva, šį kartą po atakos metu komandos draugo skersuoto kamuolio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranašumą ispanams užtikrino įvartis į savo vartus. Siekdamas nutraukti perdavimą Atanasas Chenevas pats pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.

Jau per pridėtą laiką krito ir ketvirtasis įvartis. Mikelis Oyarzabalis realizuodamas baudinį uždarė rungtynes.

12 taškų iš tiek pat galimų turintys ispanai pirmauja savo atrankos grupėje.  

