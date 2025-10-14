„Anadolu Efes“ po dramatiškos kovos išsivežė pergalę iš Pirėjo

„Olympiacos“ galingai pradėjo susitikimą (12:2), bet svečiai greitai atsitiesė – atkarpa 13:2 leido jau pirmauti (15:14), o vienu metu turėjo ir 5 taškų pranašumą, kuris pasibaigus pirmajam kėliniui sieks vieną tolimą metimą – 28:25.
Antrajame ketvirtyje „Anadolu Efes“ spurtas 11:2 leido pirmą kartą susikrauti dviženklį pranašumą – 41:31. Čia pat šeimininkai atsakė 11 taškų iš eilės – 42:41. Įpusėjus mačui OLY pirmavo 51:48.
Po didžiosios pertraukos Graikijos klubas truktelėjo į priekį – 57:50. Vis dėlto ilgai neišsilaikė, kadangi Turkijos ekipa greitai priartėjo, o kėlinį baigė išlygindama rezultatą – 67:67.
Ketvirtajame ketvirtyje prasitęsė kova taškas į tašką ir prasidėjus paskutinei minutei OLY dar pirmavo (78:77), tačiau svarbų dvitaškį likus 39 sekundėms pataikė svečiai (79:78), kurie dar ir sugebėjo apsiginti, tad Pirėjo komandai neliko nieko kito, kaip tik prasižengti. Shane‘as Larkinas realizavo abi baudas (81:78) ir paliko oponentams 14 sekundžių, bet Aleksandro Vezenkovo tritaškis, galėjęs išlyginti rezultatą, skriejo pro šalį.
„Olympiacos“: Alecas Petersas 14 (4/5 tritaškiai), Tysonas Wardas 13 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Aleksandras Vezenkovas 12 (7 atk. kam.), Tyleris Dorsey 11, Frankas Ntilikina 9 (0/4 tritaškiai).
„Anadolu Efes“: Cole‘as Swideris 20 (14 min., 4/7 tritaškiai), Shane‘as Larkinas 18 (4/4 tritaškiai), Ercanas Osmani 12, P.J.Dozieris 11, Isaia Cordinier 10 (7 atk. kam.).
Big time BUCKET #RivalrySeries I #EveryGameMatters pic.twitter.com/gA1ZKhgpzM— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025
Kai Jones goes HIGH UP to finish the OOP 👀#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/lf6vtK2Nfs— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025
