Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Anadolu Efes“ po dramatiškos kovos išsivežė pergalę iš Pirėjo

2025-10-14 23:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 23:11

Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Pirėjo „Olympiacos“ (2/2) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15) nusileido Stambulo „Anadolu Efes“ (2/2) krepšininkams.

I.Cordinier svariai prisidėjo prie pergalės

0

„Olympiacos“ galingai pradėjo susitikimą (12:2), bet svečiai greitai atsitiesė – atkarpa 13:2 leido jau pirmauti (15:14), o vienu metu turėjo ir 5 taškų pranašumą, kuris pasibaigus pirmajam kėliniui sieks vieną tolimą metimą – 28:25.

Antrajame ketvirtyje „Anadolu Efes“ spurtas 11:2 leido pirmą kartą susikrauti dviženklį pranašumą – 41:31. Čia pat šeimininkai atsakė 11 taškų iš eilės – 42:41. Įpusėjus mačui OLY pirmavo 51:48.

Po didžiosios pertraukos Graikijos klubas truktelėjo į priekį – 57:50. Vis dėlto ilgai neišsilaikė, kadangi Turkijos ekipa greitai priartėjo, o kėlinį baigė išlygindama rezultatą – 67:67.

Ketvirtajame ketvirtyje prasitęsė kova taškas į tašką ir prasidėjus paskutinei minutei OLY dar pirmavo (78:77), tačiau svarbų dvitaškį likus 39 sekundėms pataikė svečiai (79:78), kurie dar ir sugebėjo apsiginti, tad Pirėjo komandai neliko nieko kito, kaip tik prasižengti. Shane‘as Larkinas realizavo abi baudas (81:78) ir paliko oponentams 14 sekundžių, bet Aleksandro Vezenkovo tritaškis, galėjęs išlyginti rezultatą, skriejo pro šalį.

„Olympiacos“: Alecas Petersas 14 (4/5 tritaškiai), Tysonas Wardas 13 (5 atk. kam., 7 rez. perd.), Aleksandras Vezenkovas 12 (7 atk. kam.), Tyleris Dorsey 11, Frankas Ntilikina 9 (0/4 tritaškiai).

„Anadolu Efes“: Cole‘as Swideris 20 (14 min., 4/7 tritaškiai), Shane‘as Larkinas 18 (4/4 tritaškiai), Ercanas Osmani 12, P.J.Dozieris 11, Isaia Cordinier 10 (7 atk. kam.).

