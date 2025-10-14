Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Barcelona“ sutriuškino „Maccabi“ ekipą

2025-10-14 21:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 21:51

Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi“ (1/3) ekipa namuose 71:92 (18:31, 14:29, 16:13, 23:19) nusileido Barselonos „Barcelona“ (3/1) krepšininkams.

W.Hernangomezas sužaidė puikias rungtynes

Eurolygos ketvirtojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi“ (1/3) ekipa namuose 71:92 (18:31, 14:29, 16:13, 23:19) nusileido Barselonos „Barcelona“ (3/1) krepšininkams.

REKLAMA
0

„Barcelona“ atitrūko jau pirmajame kėlinyje, kai po atkarpos 12:2 susikrovė 14 taškų pranašumą – 22:8. Svečiai apsukų nemažino ir antrajame ketvirtyje – spurtas 20:0 leido jau triuškinti „Maccabi“ ekipą – 55:26. Įpusėjus mačui komandas skyrė 28 taškai (32:60), o antrojo dvikovos dalis buvo jau tik formalumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pralaimėjusiems Marcio Santosas pelnė 18 taškų (4/4 tritaškiai), Tamiras Blattas – 15 (2/6 tritaškiai, 5 kld.), Romanas Sorkinas – 10, O‘Shae‘us Brissettas pridėjo 10.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams Willy Hernangomezas įmetė 19 taškų (14 min., 7 atk. kam., 27 naud. bal.), Mylesas Cale‘as (4/6 tritaškiai) ir Kevinas Punteris (2/7 tritaškiai) po 12, Willas Clyburnas, Tomašas Satoransky ir Tornike Shengelia (7 atk. kam., 8 rez. perd.) surinko po 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų