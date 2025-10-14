„Barcelona“ sutriuškino „Maccabi“ ekipą

„Barcelona“ atitrūko jau pirmajame kėlinyje, kai po atkarpos 12:2 susikrovė 14 taškų pranašumą – 22:8. Svečiai apsukų nemažino ir antrajame ketvirtyje – spurtas 20:0 leido jau triuškinti „Maccabi“ ekipą – 55:26. Įpusėjus mačui komandas skyrė 28 taškai (32:60), o antrojo dvikovos dalis buvo jau tik formalumas.
Pralaimėjusiems Marcio Santosas pelnė 18 taškų (4/4 tritaškiai), Tamiras Blattas – 15 (2/6 tritaškiai, 5 kld.), Romanas Sorkinas – 10, O‘Shae‘us Brissettas pridėjo 10.
Nugalėtojams Willy Hernangomezas įmetė 19 taškų (14 min., 7 atk. kam., 27 naud. bal.), Mylesas Cale‘as (4/6 tritaškiai) ir Kevinas Punteris (2/7 tritaškiai) po 12, Willas Clyburnas, Tomašas Satoransky ir Tornike Shengelia (7 atk. kam., 8 rez. perd.) surinko po 8.
Miles Norris finds Myles Cale for a buzzer-beating three at the first of the first quarter!🎯#MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBbasket pic.twitter.com/lu4wNA7Kon— EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2025
