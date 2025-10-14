Kulboka Europos taurės susitikime liko be taškų

Lietuvis žaidė pirmas savo sezono Europos taurės rungtynes, kuriose per 12 minučių prametė po dvitaškį ir tritaškį, atkovojo 2 kamuolius, sykį prasižengė ir rinko minus 1 naudingumo balą.
„Aris“ 19 taškų pelnė Elijah Mitrou-Longas, po 8 – buvęs Vilniaus „Ryto“ legionierius Stevenas Enochas ir Ronnie Harrellas. Oponentams 19 taškų rinko Umoja Gibsonas, 16 – Josephas Girardas, žaidęs Kėdainiuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!