Arturas Seniutas pelnė antrą įvartį Alpių ledo ritulio lygoje

Lietuvis įmušė įvartį 52-ą rungtynių minutę ir buvo sušvelninęs atsilikimą iki 4:6. A. Seniutas žaidė trečiajame komandos penkete, kur užėmė kairiojo gynėjo poziciją.
A. Seniutas per 8 šio sezono rungtynes yra įmušęs 2 įvarčius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus.
„Hockey Unterland Cavaliers“ (3 tšk.) liko paskutinėje – 13-oje – turnyrinės lentelės vietoje. Lyderiauja Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ komanda iš Kroatijos (17 tšk.).
