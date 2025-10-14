Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Arturas Seniutas pelnė antrą įvartį Alpių ledo ritulio lygoje

2025-10-14 23:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 23:10

Antradienį Alpių ledo ritulio lygoje „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) klubas su Arturu Seniutu svečiuose 4:7 neatsilaikė prieš Jesenicės HDD (Slovėnija).

Arturas Seniutas | Organizatorių nuotr.

Lietuvis įmušė įvartį 52-ą rungtynių minutę ir buvo sušvelninęs atsilikimą iki 4:6. A. Seniutas žaidė trečiajame komandos penkete, kur užėmė kairiojo gynėjo poziciją.

A. Seniutas per 8 šio sezono rungtynes yra įmušęs 2 įvarčius ir atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus.

„Hockey Unterland Cavaliers“ (3 tšk.) liko paskutinėje – 13-oje – turnyrinės lentelės vietoje. Lyderiauja Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ komanda iš Kroatijos (17 tšk.).

