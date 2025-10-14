„EA7 Emporio Armani“ domisi „Valencia“ puolėju

Italų klubo radare atsidūrė 28 metų 205 cm ūgio Valensijos „Valencia“ klubo puolėjas Nathanas Sestina.
Eurolygoje šį sezoną amerikietis per 10 minučių pelno po 2 taškus, atkovoja 2,3 kamuolio ir renka po 1 naudingumo balą.
Tai yra antrasis N.Sestinos sezonas Valensijos klube, o prieš tai metus jis praleido Stambulo „Fenerbahče“ komandoje.
🚨 Olimpia Milano is in advanced talks with Nathan Sestina, Im told. Giuseppe Malaguti first reported.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 14, 2025
🔴⚪️ Former Kentucky averaged 10.3’ this EuroLeague season in 3 games with Valencia. Last season averaged 6.8 points, 3 rebounds in EuroCup with Spanish team. pic.twitter.com/Az2KgNEupq
