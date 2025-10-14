Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ domisi „Valencia“ puolėju

2025-10-14 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 18:00

Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas siekia sustiprinti priekinę liniją ir nusitaikė į Eurolygoje jau rungtyniaujantį puolėją.

N.Sestina gali pakeisti komandą (Euroleague.net)

Milano „EA7 Emporio Armani“ klubas siekia sustiprinti priekinę liniją ir nusitaikė į Eurolygoje jau rungtyniaujantį puolėją.

REKLAMA
0

Italų klubo radare atsidūrė 28 metų 205 cm ūgio Valensijos „Valencia“ klubo puolėjas Nathanas Sestina.

Eurolygoje šį sezoną amerikietis per 10 minučių pelno po 2 taškus, atkovoja 2,3 kamuolio ir renka po 1 naudingumo balą.

Tai yra antrasis N.Sestinos sezonas Valensijos klube, o prieš tai metus jis praleido Stambulo „Fenerbahče“ komandoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų