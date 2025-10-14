Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Po rusės akibrokšto apdovanojimų metu – Ragažinskienės atsakas, sužavėjęs ukrainiečius

2025-10-14 16:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 16:21

Nyderlanduose vykusiame UCI „gravel“ (žvyrkelio) dviračių sporto čempionate moterų 35-39 metų kategorijoje nugalėjusi rusė Darija Pravilova nusprendė elgtis ne taip, kaip būtų pridera „neutraliai atletei“.

Apdovanojimai | Stop kadras

0

Nors pagal varžybų reglamentą D. Pravilova neatstovavo jokiai valstybei, bet po pergalės, skambant Ludwigo van Beethoveno „Odei džiaugsmui“, nusprendė giedoti rusų himną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jau sutapo, kad antrą vietą toje kategorijoje užėmė Daiva Ragažinskienė. Lietuvė vėliau atsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su „neutralia ruse“ ir sulaukė ukrainiečių palaikymo socialiniuose tinkluose. Tuo tarpu D. Pravilova aiškino, kad iš visų sportininkių bendrauti su ja nepanoro tik lietuvė.

Bronzą Lietuvai šiame čempionate pridėjo Eimantas Gudiškis, sėkmingai pasirodęs 19-34 metų vyrų kategorijoje.

