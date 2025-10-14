Po rusės akibrokšto apdovanojimų metu – Ragažinskienės atsakas, sužavėjęs ukrainiečius

Nors pagal varžybų reglamentą D. Pravilova neatstovavo jokiai valstybei, bet po pergalės, skambant Ludwigo van Beethoveno „Odei džiaugsmui“, nusprendė giedoti rusų himną.
Russian cyclist Darya Pravilova won gold at the Gravel World Championship in the Netherlands
On the podium, despite the forced neutral status and Beethoven's music, she loudly sang the Russian anthem, holding her hand over her heart.
"Its our Anthem and I will sing it" pic.twitter.com/VWMtkFeovyRE— Chay Bowes (@BowesChay) October 13, 2025
Taip jau sutapo, kad antrą vietą toje kategorijoje užėmė Daiva Ragažinskienė. Lietuvė vėliau atsisakė pozuoti bendrai nuotraukai su „neutralia ruse“ ir sulaukė ukrainiečių palaikymo socialiniuose tinkluose. Tuo tarpu D. Pravilova aiškino, kad iš visų sportininkių bendrauti su ja nepanoro tik lietuvė.
Bronzą Lietuvai šiame čempionate pridėjo Eimantas Gudiškis, sėkmingai pasirodęs 19-34 metų vyrų kategorijoje.
